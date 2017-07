Ιούλιος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Tο Σάββατο (1-7) το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου, στό ἱστορικό Ρολόι τῆς πόλης (Πλατεία Ἐλευθερίας), όπου παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, (το θερμόμετρο έδειχνε 40 βαθμούς Κελσίου), πλήθος κόσμου συμμετείχε στην λιτανεία πρός τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου διά τῆς ὁδοῦ Κων/νου Ταλιαδούρη.



Στην συνέχεια έγινε Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ.κ. Δαβίδ.



This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 2nd, 2017 at 01:02 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.