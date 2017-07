Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Σκληρές προπονήσεις και σωστή, ισορροπημένη διατροφή είναι σίγουρα μερικά βασικά συστατικά της επιτυχημένης «συνταγής» όσων ανθρώπων διαθέτουν αψεγάδιαστο και καλλίγραμμο σώμα. Ωστόσο, οι περισσότεροι γνωρίζουν καλά, ότι υπάρχουν και μερικά μικρά μυστικά που μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια προς το αδυνάτισμα και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμα πιο γρήγορα, καταπολεμώντας έναν από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» του σώματος που δεν είναι άλλος από το λίπος.



Ανάμεσα σε αυτά τα μυστικά βρίσκεται και η κατανάλωση τσαγιού. Αν στο νου σας αυτό το φυσικό ρόφημα έχει χειμερινό χαρακτήρα, εμείς σας λέμε, ότι υπάρχουν τέσσερα είδη του, που αξίζουν μια θέση στη διατροφή σας όλο το χρόνο, γιατί έχουν γενικότερα ευεργετικά οφέλη για τον οργανισμό, όμως – και κυριότερο -ανήκουν στις πρώτες θέσεις των τσαγιών με έντονη και αποτελεσματική λιποδιαλυτική και αδυνατιστική δράση. Και όχι δεν μιλάμε για το κλασικό πράσινο τσάι! Λευκό Τσάι Προέρχεται από τα φύλλα του δέντρου καμέλια η σινική και θεωρείται το λιγότερο επεξεργασμένο τσάι. Εχει έντονη αντιοξειδωτική δράση, με αποτέλεσμα να προστατεύει τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrition and Metabolism, αυτό το τσάι μπλοκάρει το σχηματισμό νέων λιπωδών κυττάρων ενώ παράλληλα ενισχύει τη λιποδιάλυση.



Ακόμη συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, βελτιώνει τη διάθεση, έχει αναζωογονητικές και τονωτικές ιδιότητες, μειώνει το στρες, αποτρέπει τις ρυτίδες χαρίζοντας φρεσκάδα και νεανικότητα στο δέρμα, ενισχύει την καλή λειτουργία της καρδιάς και δρα αντιμικροβιακά. Τσάι Barberry Η αλλιώς βαρβερίδα! Μπορεί να σας είναι παντελώς άγνωστο, όμως το βότανο αυτό περιέχει μια σημαντική ουσία τη βαρβερίνη, η οποία είναι τόσο ισχυρή, ώστε σύμφωνα με μελέτες που έγιναν από Κινέζους ερευνητές, μπορεί να προλάβει την αύξηση βάρους. Ακόμη, σε προηγούμενες μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η κατανάλωση του συγκεκριμένου τσαγιού μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας και να μειώσει τον αριθμό των υποδοχέων στην επιφάνεια των λιπωδών κυττάρων. Επίσης, η βερβερίδα διορθώνει τη λειτουργία του ήπατος και της χολής, έχει αντιβακτηριακές, αντιπυρετικές και αντιαρρυθμικές ιδιότητες, είναι διεγερτική, τονωτική και καθαρκτική. Τσάι Ρόιμπος Είναι γνωστό και ως «κόκκινο τσάι» και ανήκει στην κατηγορία των υπερτροφών. Το τσάι ρόιμπος προέρχεται από ένα θάμνο που καλλιεργείται στην Νότια Αφρική. Εχει έντονη αντιοξειδωτική δράση χάρη στα φλαβονοειδή που περιέχει, τα οποία γίνονται ο σύμμαχος του οργανισμού ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, ενώ χαρίζουν νεανικότητα, λάμψη, φρεσκάδα και υγεία. Θα το λατρέψετε αν θέλετε όμως να μειώσετε το λίπος από το σώμα σας. Στο τσάι ρόιμπος απαντάται η ουσία «ασπαλαθίνη», η οποία μειώνει το επίπεδο λίπους συσσωρεύεται στα κύτταρα. Σύμφωνα με ερευνητές της Νοτίου Αφρικής, οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή που βρίσκονται στο βότανο αυτό εμποδίζουν το σχηματισμό νέων λιπωδών κυττάρων – έως και 22 τοις εκατό. Παράλληλα υπάρχουν κι άλλες ευεργετικές ιδιότητες που το κάνουν να ξεχωρίζει. Είναι ένα τσάι με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, Α και Ε, αλλά και σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως όπως ο χαλκός, ο σίδηρος, το κάλιο, το ασβέστιο. Τσάι Pu-Erh Ενα από τα πιο παράξενα τσάγια σε όλο τον κόσμο. Με καταγωγή από τη μακρινή Κίνα, το τσάι Pu-Erh μπορεί να σας βοηθήσει να εξαφανίσετε όλο το περιττό λίπος από πάνω σας! Πρόκειται για τσάι με μικρό ποσοστό ζύμωσης, για το λόγο αυτό ανήκει στην κατηγορία του Oolong τσαγιού -αγαπημένο αδυνατιστικό ρόφημα της Οπρα Γουίνφρεϊ. Μελετητές έχουν διαπιστώσει πως μειώνει σημαντικά τις συγκεντρώσεις τριγλυκεριδίων και το λίπος της κοιλιάς, ενώ ενισχύει τον μεταβολισμό. Επιπλέον, το συγκεκριμένο τσάι έχει τονωτικές, αποτοξινωτικές, καταπραϋντικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τη μείωση της χοληστερίνης. bovary loading…

