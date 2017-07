Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Πολλά πράγματα που συνηθίζουμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας βλάπτουν τον υπερπολύτιμο «καθρέφτη της ψυχής» μας, δηλαδή τα μάτια μας. Κάποιες συνήθειες που συχνά υιοθετούμε, αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων, τραυματισμού ή και μόνιμων βλαβών στα μάτια.



Δείτε παρακάτω τρεις από αυτές… 1. Τρίβετε τα μάτια σας Το τρίψιμο των ματιών το κάνουμε πολλές φορές μηχανικά όταν ξυπνάμε ή όταν τα μάτια μας έχουν κουραστεί από την πολύωρη εργασία μπροστά σε υπολογιστή. Η κίνηση αυτή όμως, ιδιαίτερα όταν γίνεται με δύναμη, μπορεί να προκαλέσει ρήξη στα ευαίσθητα αιμοφόρα αγγεία των ματιών, με αποτέλεσμα να ερεθίζονται και να κοκκινίζουν. Αν και η ρήξη των αιμοφόρων αγγείων συνήθως δεν είναι απειλητική για την όραση, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι με το τρίψιμο μεταφέρονται επίσης στα μάτια διάφορα μικρόβια. Για να ανακουφίσετε τα μάτια σας, είναι ασφαλέστερο να ρίξετε άφθονο κρύο νερό στο πρόσωπό σας. 2. Δεν προστατεύετε τα μάτια σας όταν κάνετε δουλειές Τεράστιο ποσοστό των τραυματισμών των ματιών (περίπου 40%) προκύπτουν κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών στο σπίτι ή στον κήπο ή κατά το καθάρισμα, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας. Ένα αιχμηρό τμήμα μετάλλου ή ξύλου που εκτοξεύεται την ώρα που κάνετε δουλειές είναι πολύ πιθανό να μπει στο μάτι και να το τραυματίσει. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί με ένα ισχυρό καθαριστικό την ώρα που κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Μην ξεχνάτε λοιπόν να χρησιμοποιείτε κάποια μορφή προστασίας, όπως για παράδειγμα μια μάσκα.



3. Καθαρίζετε τους φακούς επαφής σας με νερό Το υγρό φακών δεν επινοήθηκε απλώς για να ξοδεύετε περισσότερα χρήματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξουδετερώνει μικροοργανισμούς που προσκολλώνται στους φακούς κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε να αποφεύγουμε ερεθισμούς και λοιμώξεις. Μην καταφεύγετε λοιπόν σε πρόχειρες και μη ασφαλείς λύσεις, όπως η αποθήκευση των φακών σε νερό. Εάν έχετε ξεμείνει από υγρό, είναι καλύτερο να πετάξετε τους φακούς σας.

