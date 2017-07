Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Αν πιστεύεις ότι το να φυσάς το φαγητό αμέσως μόλις σου πέφτει στο πάτωμα, σου επιτρέπει να το φας κιόλας, απατάσαι.



Αμερικάνικη επιστημονική έρευνα έρχεται να καταρρίψει τον μύθο που υποστηρίζει ότι αν σου πέσει το φαγητό και το σηκώσεις πριν περάσουν 5 δευτερόλεπτα μπορείς να το φυσήξεις και να το φας, αφού τα μικρόβια χρειάζονται πολύ λιγότερο χρόνο για να συσσωρευτούν σε απειλητικά επίπεδα. Η μόλυνση της τροφής μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα, άσχετα με το πόσο γρήγορα θα την σηκώσει κανείς.



Τα πάντα γύρω μας είναι καλυμμένα από αόρατους μικροοργανισμούς. Η πλειοψηφία τους δεν λειτουργεί επιθετικά προς εμάς, υπάρχουν όμως και οι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί, τα μικρόβια. Έτσι το φαγητό που πέφτει στο πάτωμα είναι άκρως επικίνδυνο για κατανάλωση, αφού, όπως εξηγούν οι ερευνητές, μία συγκέντρωση από εκατό περίπου βακτήρια Escherichia coli και δέκα βακτήρια σαλμονέλας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή μόλυνση στο έντερο με συμπτώματα όπως επώδυνες στομαχικές κράμπες, διάρροια, εμετό και υψηλό πυρετό σε βαθμό που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 2nd, 2017 at 20:52 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.