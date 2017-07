Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Είναι ένα από τα πιο απαραίτητα όπλα ενάντια στον ιδρώτα που προκαλείται από τη ζέστη. Υπάρχει όμως ένα λάθος που σχεδόν όλοι κάνουμε στη χρήση του με αποτέλεσμα να μην αποδίδει τόσο αποτελεσματικά όσο θα θέλαμε. Σκεφτείτε λίγο τη ρουτίνα που ακολουθείτε όταν πρόκειται να βγείτε από το σπίτι σας. Ντύνεστε, χτενίζεστε, βάφεστε, φτιάχνετε την τσάντα σας. Λίγο πριν αποχωρήσετε, ψεκάζετε τις μασχάλες (και ίσως και κάποια ακόμα σημεία του σώματός σας) με αποσμητικό με το σκεπτικό ότι έτσι θα περιορίσετε την ανεπιθυμήτη υγρασία και οσμή από τον ιδρώτα.



Και σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται το λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι με το αποσμητικό μας: το εφαρμόζουμε λίγο πριν φύγουμε από το σπίτι. Δεν θα γίνει κάτι κακό, αλλά με αυτό τον τρόπο μειώνεται κατά πολύ η αποτελεσματικότητα του ενάντια στον ιδρώτα και στη δυσοσμία. Ποια είναι λοιπόν η σωστή ώρα να το εφαρμόζετε;



Θα σας αιφνιδιάσουμε, αλλά, σύμφωνα με τον δρ. Avid Pariser, πρώην επικεφαλής της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας, η σωστή στιγμή να φοράμε το αποσμητικό μας ώστε να έχει διάρκεια είναι πριν ακριβώς πέσουμε για ύπνο.

Αυτό γιατί, κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, που ιδρώνουμε λιγότερο, εισέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα από το δραστικό συστατικό των αποσμητικών στους ιδρωτοποιούς αδένες, πράγμα που το κάνει να αποδίδει πολύ καλύτερα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης (επόμενης) ημέρας. Κι όταν λέμε «πολύ καλύτερα» εννοούμε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 24 ώρες, χωρίς να χρειαστεί να ξαναψεκαστείτε και, μάλιστα, ακόμα και μετά από το πρωινό σας ντους! bovary loading…

