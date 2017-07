Ιούλιος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης- Ο Μαστοράκης αποχαιρετά τον Μίνωα Κυριακού με μία μαύρη κορδέλα Η οικογένεια Κυριακού, με μία λιτή ανακοίνωση, αποχαιρετά τον Μίνωα Κυριακού. Σε ανακοίνωση της Οικογένειας Κυριακού αναφέρεται: «Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη, σύσσωμη η οικογένεια Κυριακού αποχαιρετά τον πολυαγαπημένο μας Μίνω, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, από ανακοπή καρδιάς αργά το απόγευμα. Ο σεβασμός και η βαθιά οδύνη διακατέχουν το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται σε όλες τις επιχειρήσεις του Ομίλου Μίνου Κυριακού.

Ο Μίνως Κυριακού γεννήθηκε το 1942 και δραστηριοποιήθηκε με τη Ναυτιλία και τα Μέσα Ενημέρωσης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ίδρυσε το ραδιοφωνικό σταθμό ΑΝΤ1 FM 97.2. Το 1989 εγκαινίασε τη λειτουργία της και η τηλεόραση του ΑΝΤ1» Δείτε ποιος ήταν: Ο Μίνως (Μηνάς) Κυριακού ήταν Έλληνας εφοπλιστής και μεγαλοεπιχειρηματίας από την Αθήνα. Ανάμεσα στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνονται η ιδιοκτησία του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και των εκδόσεων «ΔΑΦΝΗ Επικοινωνίες». Ήταν επίσης ιδιοκτήτης του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (2004-2009). Γεννημένος στις 31 Μαΐου του 1942, σπούδασε σε Γαλλία και Ελβετία. Ένας από τους προπαππούδες του ήταν ο Υδραίος πολιτικός Δημήτριος Βούλγαρης, που είχε διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, ενώ άλλος ήταν ο Αλέξανδρος Κορυζής, ο οποίος διατέλεσε επίσης πρωθυπουργός, κατά την περίοδο 1940-1941. Ήταν γόνος οικογένειας εφοπλιστών, της οποίας η οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση ιδρύθηκε το 1852. Ο Μίνως Κυριακού δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ναυτιλίας από μικρή ηλικία (17 ετών) και σε ηλικία 23 ετών ίδρυσε την Athenian Tankers Inc. Το 1976, ίδρυσε δύο εταιρείες εμπορίου πετρελαιοειδών, την Bacoil International και την Athenian Oil Trading Inc. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο Μίνως Κυριακού δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού ANT1 FM 97.2 (σήμερα Easy 97.2) στην Αθήνα. Το 1989, ένα έτος μετά την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού, εγκαινιάστηκε η τηλεόραση του ΑΝΤ1. Ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1999, σήμερα δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το 1997 ανέλαβε τη διοίκηση του Πανελληνίου Γ.Σ. και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναβίωση του διεθνούς αθλητικού μίτινγκ «Τσικλητήρια» το οποίο, το 2002, εντάχθηκε στην κατηγορία Super Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού. Παλιός αθλητής του Πανελληνίου ο ίδιος, υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (IAAF). Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον πολιτισμό και η καθοριστική του πρωτοβουλία για την έλευση στην Ελλάδα της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, θεωρήθηκε τομή για τα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα .

Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Μίνωα Κυριακού.

Υπήρξε ένας άνθρωπος με όραμα, αρχές και ιδανικά.

Σημάδεψε με την πορεία του την επιχειρηματική ζωή του τόπου για πολλές δεκαετίες.

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή στο χώρο της ναυτιλίας, προχώρησε στην ίδρυση του τηλεοπτικού σταθμού ANT1, συνεισφέροντας σημαντικά στην αντικειμενική ενημέρωση, τον πλουραλισμό και την πολυφωνία.Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια». έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Μίνωα Κυριακού.Υπήρξε ένας άνθρωπος με όραμα, αρχές και ιδανικά.Σημάδεψε με την πορεία του την επιχειρηματική ζωή του τόπου για πολλές δεκαετίες.Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή στο χώρο της ναυτιλίας, προχώρησε στην ίδρυση του τηλεοπτικού σταθμού ANT1, συνεισφέροντας σημαντικά στην αντικειμενική ενημέρωση, τον πλουραλισμό και την πολυφωνία.Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια». Ο Μαστοράκης αποχαιρετά τον Μίνωα Κυριακού με μία μαύρη κορδέλα

Με μία πένθιμη ανάρτηση στο facebook με μαύρη κορδέλα ο Νίκος Μαστοράκης, χρόνια συνεργάτης του Μίνωα Κυριακού, αποχαιρετά τον φίλο και συνοδοιπόρο του. «Μόλις έμαθα τον θάνατο του φίλου μου Μίνωα Κυριακού.

Η απουσία του θα φέρει πολλά δάκρυα και συναισθηματικό κενό στον κόσμο της τηλεόρασης» έγραψε ο Νίκος Μαστοράκης στην προσωπική του σελίδα στα σόσιαλ μίντια. «Ήταν στον Αγιο Αιμιλιανο για τα βαφτίσια του παιδιού του Θοδωρή και έχει ήδη διακομιστεί στο Ιατρικο Κεντρο.

Η σελίδα αυτη, μαζι μου, θα πενθήσει την απώλεια του και θα τιμήσει τη μνήμη του και την κοινή μας πορεία από το 1989.

Ήταν ρομαντικός οραματιστής και ο πρώτος και τελευταίος γνήσιος κανονάρχης» έγραψε ο Νίκος Μαστοράκης. iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 2nd, 2017 at 23:12 and is filed under HOT-LIFESTYLE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.