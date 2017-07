Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Είναι γνωστό ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα εγγονάκια τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε να δούμε τι πρέπει να γνωρίζετε και να προσέξετε για να μη χαθεί το μέτρο: Η συναναστροφή των παππούδων με τα εγγονάκια τους είναι κάτι που τους ανανεώνει και τους κάνει να νιώθουν ανέμελοι, περνώντας όμορφες στιγμές μαζί τους. Από την άλλη, τα παιδιά απολαμβάνουν την αγάπη και το ζωηρό ενδιαφέρον τους και ζουν μαζί τους καταστάσεις που δεν έχουν συνηθίσει.



Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εντυπωσιάζονται από τις απίθανες, σχεδόν εξωπραγματικές (στα δικά τους μάτια) ιστορίες από τα νεανικά χρόνια του παππού και της γιαγιάς. Ιστορίες τις οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν από οπουδήποτε αλλού. Ο παππούς και η γιαγιά ασχολούνται εξ’ολοκλήρου με τα εγγονάκια τους, καθώς το επιτρέπουν και οι υποχρεώσεις τους. Αυτό το γεγονός είναι μεν καλό, όμως σε κάποιες φορές καταλήγει υπερβολικό, αφού δεν τους αρνούνται σχεδόν τίποτα. Επειδή ακριβώς ισχύει αυτό το τελευταίο, θα πρέπει να κάνετε μια συζήτηση μαζί τους, ώστε να τους ξεκαθαρίσετε ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα κάνουν, ακόμα κι αν χρειαστεί να δυσαρεστήσουν τα παιδιά σας. Δε γίνεται, λόγου χάρη, να τους δίνουν συνέχεια γλυκά ή να τα αφήνουν να βλέπουν τηλεόραση όση ώρα θέλουν!



Όσα βράδια χρειαστεί να μείνει το παιδί σας στο σπίτι των παππούδων, συνεννοηθείτε μαζί τους ένα αναλυτικό και συγκεκριμένο πρόγραμμα που πρέπει να εφαρμοστεί στο κομμάτι τις διατροφής, του ύπνου κτλ. Να γίνουν δηλαδή κοινωνοί της καθημερινής ρουτίνας του παιδιού όταν βρίσκεται στο σπίτι. Τέλος, μην αντιμετωπίζετε τους παππούδες ως την εύκολη λύση. Τα παιδιά θα πρέπει να μένουν μαζί τους όταν πρέπει και όσο πρέπει και όχι κάθε τρεις και λίγο, χωρίς σοβαρό λόγο. Ο ρόλος τους είναι υποβοηθητικός, οπότε μην καταφεύγετε σε υπερβολές επειδή είναι πάντα πρόθυμοι για το κάτι παραπάνω. newsbeast loading…

