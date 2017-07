Ιούλιος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνεχίζεται η πυρκαγιά στη θέση «Γομάρα» Σαμαρίνας η κατάσβεση της οποίας δυσχεραίνεται σημαντικά από τον καύσωνα και τους ισχυρούς ανέμους.









Στη μάχη εναντίον της φωτιάς επιστρατεύτηκαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα ενώ ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης βρέθηκε και σήμερα στην περιοχή συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Γρήγορη Φαρμάκη, Ζήση Κιάκα και τον Πρόεδρο της κοινοτητας Σαμαρίνας Γιάννη Λυγούρα, όπου σε σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Βαγγέλη Σημανδράκο ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξέλιξη της επιχείρησης παρέχοντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους κάθε δυνατή συνδρομή που ζητείται για υποβοήθηση του έργου της κατάσβεσης.



Δήμος Γρεβενών- Municipality of Grevena

