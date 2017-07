Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Οι πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού έχουν ήδη ξεκινήσει και οι περισσότεροι ψάχνουν τρόπο να δροσιστούν και εκτός σπιτιού αλλά και μέσα σε αυτό. Το πιο βασικό είναι να προσπαθείτε να διατηρείτε τη δροσιά στο σπίτι όλη την ημέρα ώστε ειδικά το μεσημέρι να μην χρειάζεται να ανάβετε συνέχεια ανεμιστήρα ή air condition.



Δοκιμάστε, λοιπόν, μερικούς τρόπους να κρατήσετε δροσερό το σπίτι σας όσο περισσότερο γίνεται. Δείτε παρακάτω… 1. Εκμεταλλευτείτε τη φυσική δροσιά και κλείστε τις κουρτίνες Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φως του ήλιου που μπαίνει από τα παράθυρα δημιουργεί στο σπίτι μας μια μικρογραφία του φαινομένου του θερμοκηπίου, εγκλωβίζοντας τη ζέστη στο εσωτερικό. Τραβήξτε λοιπόν, τις κουρτίνες σας και δημιουργήστε φυσική δροσιά. 2. Ελατώστε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών Ιδιαίτερα όσων εκπέμπουν πολλή ζέστη. Το ιδανικό είναι να μαγειρεύετε αποβραδίς για την επόμενη μέρα ώστε να μειωθεί η παραγωγή θερμότητας στο σπίτι τις ώρες που έχει πολλή ζέστη.



3. Κλείστε τα φώτα Η θερμότητα που εκπέμπουν οι λαμπτήρες παντός είδους μόνο να επιβαρύνουν τη συνολική κατάσταση μπορούν. Μην αφήνετε άσκοπα τα φώτα ανοιχτά. baby loading…

