Η κατάψυξη φαγητών και τροφίμων είναι πολύ συχνή, ιδιαίτερα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Η κατάψυξη είναι η φυσική διεργασία, με την οποία η θερμοκρασία ενός τροφίμου μειώνεται κάτω του σημείου πήξης του νερού κι ένα μέρος του νερού του τροφίμου μετατρέπεται σε παγοκρυστάλλους. Η περιοχή θερμοκρασιών της είναι από το σημείο πήξης του νερού στο τρόφιμο και κάτω, με συνηθέστερη τους -18’C. Δείτε παρακάτω πόσο διατηρούνται στην κατάψυξη συγκεκριμένες τροφές…



1. Κρέας Όσον αφορά στο κόκκινο κρέας, δεν πρέπει να το κρατάμε στη συντήρηση του ψυγείου μας περισσότερο από μία μέρα όταν πρόκειται για κιμά ή μικρά κομμάτια, και πάνω από δυο-τρεις μέρες όταν πρόκειται για μπριζόλες ή άλλα μεγάλα κομμάτια. Αν θέλουμε να το καταψύξουμε, πρέπει πρώτα να το πλύνουμε και να το στεγνώσουμε. Έτσι, μπορούμε να το διατηρήσουμε στην κατάψυξη για έξι μήνες, αν πρόκειται για μοσχαρίσιο, και για ένα χρόνο αν είναι βοδινό.

Στα αιγοπρόβατα, τα μικρά κομμάτια διατηρούνται καλά στην κατάψυξη για τρεις μήνες, ενώ τα μεγάλα μπορούμε να τα κρατήσουμε και έξι, ενώ το χοιρινό κρέας μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη τέσσερις με έξι μήνες. 2. Ψάρια Στην κατάψυξη του σπιτιού μας μπορούν να διατηρηθούν μέχρι τρεις μήνες. Αυτά που δεν έχουν λέπια (όπως είναι ο κολιός, η παλαμίδα, το σκουμπρί κ.ά.) δεν είναι καλό να τα καταψύχουμε, γιατί η γεύση τους γίνεται ακόμα πιο βαριά και χάνουν τη νοστιμιά τους. 3. Γαλακτοκομικά Τα φαγητά που περιέχουν γάλα, αυγά, τυριά, βούτυρο ή κρέμα γάλακτος δεν κρατάνε για περισσότερες από δύο ημέρες στη συντήρηση και μία βδομάδα στην κατάψυξη, αφού τα γαλακτοκομικά «κόβουν» σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το μαγείρεμά τους.



4. Μαγειρεμένα λαχανικά Τα μαγειρεμένα λαχανικά είναι γενικά πιο ευπαθή και δεν κρατάνε περισσότερο από μία με δύο μέρες στη συντήρηση ή μία με δύο βδομάδες στην κατάψυξη. Παρ’ όλα αυτά, η κατάψυξη δεν ενδείκνυται τόσο γι’ αυτά τα φαγητά, γιατί χάνουν τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. H καλύτερη λύση για τα λαχανικά (χόρτα, μπρόκολο, κουνουπίδι, κολοκυθάκια, καρότα) που θέλουμε να διατηρήσουμε στο ψυγείο είναι να τα φτιάχνουμε βραστά -χωρίς σάλτσα-, γιατί έτσι μπορούμε να τα φυλάμε για περισσότερες μέρες. baby loading…

