Ιούλιος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το «κύμα» καύσωνα θα σαρώσει και σήμερα την Ελλάδα, καθώς το θερμόμετρο θα καταγράψει υψηλές θερμοκρασίες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται η υποχώρηση του καύσωνα που έχει πλήξει τα τελευταία 24ωρα τη χώρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια, αλλά νωρίτερα το θερμόμετρο θα φτάσει ακόμη και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης στα ανατολικά και τα νότια. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα της Κυριακής στα βόρεια κυρίως ορεινά, που βαθμιαία θα ενταθούν, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3-5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση, η οποία θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα. «Το πρώτο »καυτό κύμα» αναμένεται να αρχίζει να υποχωρεί την Κυριακή, καθώς στα δυτικά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διευθυντής της ΕΜΥ, Αντώνης Λάλος ο οποίος διευκρινίζει ότι τη Δευτέρα η κατάσταση βελτιώνεται, καθώς «η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση στους 33 με 36 βαθμούς». Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες:

Οι Δήμοι για την προστασία των πολιτών Μέτρα προστασίας του πληθυσμού και ειδικά των ευάλωτων ομάδων έχουν λάβει οι περισσότεροι δήμοι. Στην Αθήνα ανοιχτές θα παραμείνουν έως και την Κυριακή, εννέα κλιματιζόμενες Λέσχες Φιλίας από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο στον τηλεφωνικό αριθμό 1595. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν ελλοχεύει και μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. «Επειδή μετά το κύμα καύσωνα εκδηλώνονται συνήθως δυνατοί άνεμοι», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας Γ. Καπάκης, «πρέπει οι συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά όπως, το άναμμα ψησταριών στην ύπαιθρο, η χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολλήσεων ή άλλων εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, καθώς και η καύση ξερών χόρτων και σκουπιδιών. Σημειώστε, επίσης, ότι βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών» Καλλιάνος: «Αλλες 24 ώρες υπομονή» Για τον καύσωνα στην χώρα μας και πότε θα υποχωρήσει έγραψε στο Facebook και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος ανέφερε: «Για 2η μέρα «βράζει» ολόκληρη η Επικράτεια! Αυτό πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Ακόμη και τις βραδινές ώρες η δυσφορία κατά τόπους είναι πολύ έντονη. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα κλιματιστικά χρειάζεται να δουλεύουν 24 ώρες ασταμάτητα. Σήμερα το μεσημέρι, σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 42 βαθμούς Κελσίου (σχετική φωτογραφία) σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς τους Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ένα ακόμη ρεκόρ καταγράφηκε την 2η και εξίσου δύσκολη μέρα του ισχυρού αυτού καύσωνα που μας θύμισε μέρες του Ιούνη του 2007. Η θερμοκρασία στη Μεσσαρά της Κρήτης, στα νότια δηλαδή τμήματα του νόμου Ηρακλείου, έφτασε σχεδόν τους 46°C υπό σκιά. Αυτό συνέβη στην κωμόπολη των Μοιρών, μιας περιοχής ξακουστής για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία για 2η συνεχόμενη μέρα έφτασε με σχετική ευκολία τους 43°C, ενώ και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ο υδράργυρος ουσιαστικά εκτοξεύθηκε σε πολύ μεγάλες τιμές. Σας είχα προειδοποιήσει εδώ και μέρες ότι θα έρθει κάτι πολύ ισχυρό, κάτι που δεν είχε ξανάρθει τα τελευταία 10 χρόνια σε ότι αφορά στις τιμές των θερμοκρασιών. Άλλη μια μέρα πρέπει να κάνουμε υπομονή διότι και αύριο Κυριακή, οι τιμές των θερμοκρασιών θα σκαρφαλώσουν και πάλι πάνω από τους 42-43°C για τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Στα δυτικά θα πέσει ελαφρώς η θερμοκρασία και δεν θα ξεπεράσει τους 37-38°C κατά μέση τιμή. Από τη Δευτέρα σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία κατά 10°C σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ενώ την Τρίτη θα υποχωρήσει κι άλλο λόγω της ενίσχυσης του μελτεμιού στο Αιγαίου όπου θα δράσει την κατάλληλη στιγμή και θα μας ανακουφίσει. Θα τα πούμε και αύριο με νεότερα στοιχεία για τη νέα εβδομάδα, αφού τουλάχιστον θα είναι ευχάριστη από άποψης θερμοκρασιών. Είχαμε πει πριν από λίγες μέρες ότι αυτός ο καύσωνας ίσως γράψει ιστορία. Και αυτό ήδη συνέβη και σήμερα. Και μένει ακόμη άλλη μια μέρα, η αυριανή, που μπορεί και πάλι κάπου αλλού να σημειωθεί κάποιο ρεκόρ.

Προσοχή για 24 ώρες ακόμη και ιδιαιτέρως για τις ευπαθείς ομάδες. Μείνετε στο σπίτι σας ώστε να αισθάνεστε δροσερά. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους σας, αν και πολύ ζεστό…»

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή Μακεδονία, Θράκη Καιρός: αίθριος. Από το απόγευμα τοπικές νεφώσεις με σποραδικούς όμβρους η μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, που το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα ενταθούν. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 23 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: αίθριος. Από το απόγευμα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: βορειοδυτικοί 3 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: στην Ήπειρο από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 ως 38 και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από 25 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο από 20 έως 33 βαθμούς. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: αίθριος. Από το απόγευμα τοπικές νεφώσεις στη βόρεια και δυτική Θεσσαλία. Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 26 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: αίθριος. Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 28 έως 40 και στην Κρήτη τοπικά έως 42 βαθμούς Κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: αίθριος. Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 28 έως 40 και πιθανόν έως 41 βαθμούς Κελσίου. Αττική Καιρός: αίθριος. Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: από 27 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη Καιρός: αίθριος. Από το απόγευμα τοπικές νεφώσεις με σποραδικούς όμβρους η μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα ενταθούν. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι. Θερμοκρασία: από 23 έως 41 βαθμούς Κελσίου. iefimerida

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 2nd, 2017 at 08:15 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.