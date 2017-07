Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα, τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας, και για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις προβλημάτων γονιμότητας θα πρέπει πάντα να διερευνάται η πιθανή παρουσία τους, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Μαστοράκος.



Ο κ. Μαστοράκος σημείωσε ότι ο υπερθυρεοειδισμός και ο υποθυρεοειδισμός εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια της κύησης. Ο υπερθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται πιο εύκολα, λόγω της εμφανούς νευρικότητας και έντονης καρδιακής ενεργοποίησης που προκαλεί στις πάσχουσες, αλλά ο υποθυρεοειδισμός μπορεί να διαλάθει της προσοχής. Και τούτο διότι χαρακτηρίζεται, κυρίως, από κόπωση και γενικευμένη υποτονικότητα, οι οποίες πολλές φορές μπορεί να συγχέονται με τα συμπτώματα της ίδιας της εγκυμοσύνης. Με δεδομένο το γεγονός ότι και τα δύο νοσήματα συσχετίζονται με σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να φτάσουν μέχρι και απώλεια του εμβρύου, και, επιπλέον, ο υποθυρεοειδισμός, ακόμα και σε ήπιες μορφές συνδέεται με προβληματική ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου, η πιθανότητα παρουσίας τους πρέπει να διερευνάται με την παραμικρή, έστω, υποψία. Σημειώνεται ότι και τα δύο νοσήματα, ιδίως ο υποθυρεοειδισμός, μπορούν να εμφανιστούν και στη λοχεία, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη μητέρα. Στοιχεία για την καλά κρυμμένη και αθέατη πλευρά, μιας από τις πιο παρεξηγημένες και υποτιμημένες παθήσεις παγκοσμίως, έδωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο διάσημος Αμερικανός καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Georgetown, Λήοναρντ Γουαρτόφσκι, ο οποίος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση του καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργίου Χρούσου και του κ. Μαστοράκου. Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν πραγματικά τις δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς αδένα, εκατομμύρια όμως σε ολόκληρο τον κόσμο υφίστανται τις συνέπειές τους, και, ιδίως, του υποθυρεοειδισμού. Συνέπειες οι οποίες ξεκινούν από μια απλή, αλλά ανεξήγητη αδυναμία, και μπορούν να φτάσουν στο κώμα ή, ακόμη, και στον θάνατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υποθυρεοειδισμός, η πιο συχνή λειτουργική διαταραχή του θυρεοειδούς μαζί με τον υπερθυρεοειδισμό, ταλαιπωρεί έναν στους 15 συνανθρώπους μας (5-7%), ενώ ιδιαίτερη «προτίμηση» δείχνει στις γυναίκες, καθώς μια στις 7 (15%) άνω των 65 ετών εκδηλώνει συμπτώματα της πάθησης. Αύξηση των ποσοστών του υποθυρεοειδισμού στα παιδιά Σημαντική αύξηση των ποσοστών του υποθυρεοειδισμού παρατηρείται σήμερα και στα παιδιά, επεσήμανε ο καθηγητής κ. Χρούσος, τονίζοντας ότι τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών θα πρέπει να προσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να προσαρμόζεται η δόση της θυροξίνης καθώς το παιδί μεγαλώνει. Κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αν παρουσιαστεί υπολειτουργία, συνήθως λόγω αυτοάνοσης προσβολής του θυρεοειδούς, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του παιδιού στο σχολείο, ή, αντίθετα, αν προκληθεί υπερλειτουργία, το παιδί μπορεί να παρουσιάσει έντονη υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής, επιπλέον των άλλων συμπτωμάτων που παρατηρούνται σε μεγαλύτερα άτομα.



Ο καθηγητής κ. Μαστοράκος υπογράμμισε ότι οι διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς οι δύο ζωτικής σημασίας ορμόνες που παράγει, η θυροξίνη και η τριιωδοθυρονίνη, ρυθμίζουν απαραίτητες κυτταρικές λειτουργίες για την κατανάλωση ενέργειας στους ιστούς. Γι’ αυτό ο έλεγχος της λειτουργίας του αδένα είναι απαραίτητος για την πρόληψη των παθήσεων του θυρεοειδούς, ιδιαίτερα στις ομάδες που είναι πιο εκτεθειμένες, όπως τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και οι ηλικιωμένοι. Στην αντιμετώπιση του υποθυρεοειδισμού, αναφέρθηκε ο κ. Γουαρτόφσυ, για την οποία τόνισε ότι σήμερα είναι πιο απλή και πιο αποτελεσματική από ποτέ, καθώς οι μεγάλες πρόοδοι στη φαρμακολογία έχουν καταστήσει τα θεραπευτικά σχήματα πολύ πιο ευέλικτα, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Αναφερόμενος στην αναγόρευσή του, ο κ. Γουαρτόφσκι υπογράμμισε τις μεγάλες προοπτικές που ανοίγει σήμερα η ζεύξη της τεχνολογίας με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μέσα, για την παραγωγή νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, σημείωσε ο καθηγητής, θα οδηγήσουν τη μαθησιακή μεθοδολογία με τη χρήση προσομοιωτών, βελτιωμένων βίντεο, εικονικών εργαστηρίων χαμηλού κόστους και συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας, που θα επιτρέψουν στους μαθητές να μαθαίνουν ταχύτερα, να απομνημονεύουν αποτελεσματικά και να διδάσκουν καλύτερα. Από την πλευρά του, ο καθ.κ. Χρούσος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της αναγόρευσης του κ. Γουαρτόφσκι, σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον οποίο τόνισε ότι αποτελεί μια εξέχουσα προσωπικότητα της ε4νδοκρινολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. newsbeast loading…

