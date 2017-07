Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα είναι κόμβος για δύο από τις δέκα κατηγορίες προϊόντων «μαϊμού», ο διεθνής τζίρος των οποίων ξεπερνά τα 200 δισ. ευρώ.



Φωτογραφικός εξοπλισμός, ιατρικά μηχανήματα, αθλητικά είδη και παιχνίδια, απομιμήσεις των γνήσιων, διοχετεύονται μέσω Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, που χαρτογραφεί τη διακίνηση των λεγόμενων «μαϊμούδων» στη διεθνή αγορά. Για τον φωτογραφικό εξοπλισμό και τα ιατρικά μηχανήματα, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται και τα γυαλιά ηλίου, η Ελλάδα είναι στην έβδομη θέση της κατάταξης των χωρών προέλευσης απομιμήσεων και στη δέκατη για τα προϊόντα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίστοιχα, για τα αθλητικά είδη και παιχνίδια, η Ελλάδα είναι στη δωδέκατη θέση των χωρών προέλευσης και στην όγδοη για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι άλλες οκτώ κατηγορίες προϊόντων που αποτελούν στόχο της βιομηχανίας απομιμήσεων, είναι τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά – αρώματα, δερμάτινα είδη – τσάντες, ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα και ηλεκτρονικά είδη. Κατηγορίες, στις οποίες η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στη λίστα των χωρών προέλευσης ή των ενδιάμεσων σταθμών διακίνησης. Στις 9 από τις δέκα κατηγορίες απομιμήσεων, η Κίνα είναι η κύρια χώρα και ακολουθούν Ινδία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μαλαισία, Πακιστάν και Βιετνάμ. Στον τομέα της διακίνησης, οι σημαντικότεροι κόμβοι είναι το Χονγκ – Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σιγκαπούρη, ενώ για την ευρωπαϊκή αγορά οι κύριες πύλες εισόδου είναι η Αλβανία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Ουκρανία.



Πώς γίνεται η διακίνηση Ολα αυτά τα προϊόντα- απομιμήσεις μεταφορτώνονται διαδοχικά από/σε πλοία, σιδηροδρόμους, φορτηγά ή ακόμη και αεροπλάνα, μεγάλα φορτία «σπάνε» σε μικρότερα και αντίστροφα, με στόχο να χαθούν τα ίχνη και να τεθούν εμπόδια στον έλεγχο, σύμφωνα με την έκθεση. Οσο για τις τεχνικές απόκρυψης, οι συνηθέστερες είναι η τοποθέτηση των απομιμήσεων στο βάθος του κοντέινερ και η ανάμιξή τους με γνήσια προϊόντα. Όμως, έχουν εντοπιστεί και πιο εξελιγμένες τεχνικές, όπως η αποστολή των προϊόντων σε κομμάτια και η συναρμολόγησή τους στη χώρα προορισμού, η ξεχωριστή αποστολή των προϊόντων από τη συσκευασία κ.α. ΑΠΕ loading…

