Ιούλιος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δύσκολη επικράτηση του Δούκα επί του Προμηθέα Πάτρας στο Πανελλήνιο Παίδων… Την ήττα με 54-60 γνώρισε ο ΠΑΟΚ από τον Ικαρο Καλλιθέας στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα του 44ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος παίδων, αλλά κατέκτησε τον τίτλο καθώς ο Ίκαρος κυνηγούσε το όνειρο (νίκη με +16 και πάνω) για να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ, στην ομάδα του οποίου αγωνίζεται ο «Γρεβενιώτης» Δημήτρης Κλωνάρας με καταγωγή από την Κοκκινιά Γρεβενών, ξεκίνησε πιο δυνατά και βρέθηκε να προηγείται με 11-2 (4’). Οι παίκτες του Γιάννη Διονυσόπουλου βελτίωσαν την αγωνιστική τους εικόνα και ισοφάρισαν (26-26 στο 16’). Στην επανάληψη ο Ίκαρος που είχε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ προσπάθησε να φτάσει στο μαγικό νούμερο, το μόνο όμως που κατόρθωσε ήταν το +8 (41-49). Το τελικό 54-60 βρήκε και τις δυο ομάδες να πανηγυρίζουν έξαλλα. Από την μία οι παίκτες του ΠΑΟΚ για τον τίτλο του πρωταθλητή παίδων 2016-17 και από την άλλη ο Ίκαρος που εξασφάλισε την δεύτερη θέση. Δεκάλεπτα: 18-14, 32-29, 41-46, 54-60 Διαιτητές: Σαράπα, Κοζσλόφσκι Κουνελλές (Κύπρος) ΠΑΟΚ (Ζαφειρούδης): Ταζόπουλος 11 (2), Τουλούπης 7 (1), Κλωνάρας 14 (1), Τσίρμπας-Αναγνώστου, Σολωμός, Χαρίτογλου 6 (2), Βακουφτσής 14 (4), Κωστίκας 2, Καραγεωργίου, Ιατρίδης, Κόνσουλας, Φίλιος. Ίκαρος Καλλιθέας (Διονυσόπουλος): Ραγιάς 7 (1), Τάγκας, Ξένος, Καρκατσούλης 3 (1), Ιγνατίου, Μίσσας, Πουλικίδης 8, Γονίδης 2, Λογοθέτης 12, Κριζέας 7 (1), Λαναράς 13 (2), Ορφανουδάκης 8 (2). Τι δήλωσαν Ζαφειρούδης και Κλωνάρας Μετά την λήξη του τουρνουά ο προπονητής των πρωταθλητών, Γιώργος Ζαφειρούδης, και ο MVP της διοργάνωσης, Δημήτρης Κλωνάρας μίλησαν στο basket.gr. Γιώργος Ζαφειρούδης: «Δεν κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν. Μάλλον όμως είμαι υπερβολικός. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα που έπαιξε κατά γενική ομολογία το ομορφότερο μπάσκετ. Αυτό δίνει αξία και στους ηττημένους. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα γιατί μάθανε στην διάρκεια της σεζόν ν΄ αγαπάμε το παιχνίδι, τους συμπαίκτες τους αλλά και εμπιστεύονται τους προπονητής τους. Όλοι μαζί γίναμε μια μεγάλη οικογένεια. Περάσαμε και δύσκολες στιγμές. Πολλοί μας αμφισβήτησαν αλλά εμείς δουλέψαμε, σκληρά, και καταθέσαμε την ψυχή μας για την πρωτιά». Δημήτρης Κλωνάρας: «Μια ονειρεμένη σεζόν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αφού κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε σκληρά όλοι μας για να φτάσουμε στην επιτυχία. Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε σ’ όλες τις αντιξοότητες που συναντήσαμε σε διάρκεια της σεζόν. Η αμφισβήτηση που δεχθήκαμε τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και εδώ μας πείσμωσε και μας δυνάμωσε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στην πρωτιά». Δύσκολη επικράτηση του Δούκα επί του Προμηθέα Πάτρας στο Πανελλήνιο Παίδων Ο ΑΣΕ Δούκα επιβλήθηκε με 70-62 του Προμηθέα και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα της συνάντησης, ΠΑΟΚ- Ίκαρος Καλλιθέας (13.30) που θα κρίνει την τελική κατάταξη στις τρεις πρώτες θέσεις του 44ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος παίδων. Η ομάδα του Δούκα ξεκίνησε μουδιασμένα του αγώνα σαφώς επηρεασμένη από την χθεσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ. Παρ’ όλα αυτά πήρε ένα προβάδισμα στο σκορ (20-11 στο 9’). Οι παίκτες του Προμηθέα που έπαιξαν για πρώτη φορά στο τουρνουά τόσο καλά ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, φτάνοντας στο 17’ στην ισοπαλία (31-31). Και στην επανάληψη είχαμε την ίδια εικόνα στο παιχνίδι. Ο ΑΣΕ Δούκα να παίρνει ένα προβάδισμα και τον Προμηθέα να κάνει την ανατροπή. Στην τελευταία, και κρίσιμη, περίοδο, οι παίκτες του Ευριπίδη Μελετιάδη διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Η τελευταία προσπάθεια της ομάδας από την Πάτρα έφερε το 65-60 στο 37’. Κάπου εκεί, όμως, τελείωσε η αντεπίθεση και φτάσαμε, με σερί 5-2, στο τελικό 70-62. Πολύζος, Ρογκαβόπουλος και Καράμπελας ξεχώρισαν για τον ΑΣΕ Δούκα. Για το Προμηθέας Καραϊσκος και Καφέζας ήταν οι καλύτεροι. Δεκάλεπτα: 22-13, 42-37, 52-45, 70-62 Διαιτητές: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Ζαχάρης ΑΣΕ Δούκα (Μελετιάδης): Καράμπελας 12 (1), Μπρατσιάκος, Βλάσιος 5, Πλευράκης 8 (2), Ρογκαβόπουλος 16 (2), Πολύζος 5, Σωτηρίου 11, Κάδρας, Τσουργιάννης 7, Κωστόπουλος 6, Ζερβός , Νεστερούλης . Προμηθέας Πάτρας (Κεσαπίδης): Αλαφοδήμος, Δατσιάδης 7 (1), Λιόλιος 2, Καφέζας 12 (3), Γραμματικός 4, Ματαράς Κ., Αδαμόπουλος 5, Ματαράς Στ., Μοίραλης 2, Καραϊσκος 17, Ματαράς Σ., Κατσουλάκος 11 (1).

Κύδωνας Χανίων- Κεραυνός Αγ.Γεωργίου 66-64 Στο ντέρμπι των ουραγών, ο ΑΟ Κύδων πήρε με 66-64 την νίκη γοήτρου επί του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών στον προτελευταίο αγώνα της τελικής φάσης του 44ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος παίδων που ολοκληρώνεται, σήμερα, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το παιχνίδι είχε συναρπαστική εξέλιξη και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Από το 58-58 στο 37’ και με σερί 8-4, το ροζ φύλλο πήγε στην ομάδα από την Κρήτη αφού στην τελευταία επίθεση (9’’) οι παίκτες του Κεραυνού έκαναν λάθος πάσα. Δεκάλεπτα: 16-24, 43-36, 52-49,66-64 Διαιτητές: Κάροβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Βελιάκοφ (Ρωσία), Τζιοπάνος Κύδων Χανίων (Καρκανάκης): Προβατινάκης, Χριστοφορίδης 24 (1), Αντωνίου, Ιορδανίδης, Καπετανάκης 14 (1), Κουτουλάκης 11 (2), Μαγγελάκης 4, Μερμίγκης, Τσιράκης Στ. 8, Κουτζόγλου, Τζιόλας 5, Τσιράκης Η. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου Γρεβενών (Μπατσίλας): Δάδαλης, Μπατσίλας, Παπαδημητρίου 22 (1), Μαντζούκης, Ποραβός, Παπαλιούρας, Γκόλιας 3 (1), Κουκουτάρης, Τσούκας 34 (3), Βασδάρης 3, Ταμπακάκος 2, Ουζουνίδης. tsiotras.blogspot.com

