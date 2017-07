Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Τα ακτινίδια είναι ίσως ένα από τα παρεξηγημένα φρούτα. Εχουν φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.



Μπορεί να είναι η χνουδωτή του όψη ή κάπως ξινή γεύση του που κάνουν πολλούς να μην το προτιμούν. Οσοι, όμως, το αγαπούν ξέρουν πόσο νόστιμο και ωφέλιμο είναι. Αυτό που δεν ξέρουν, ωστόσο, είναι πως και η χνουδωτή του φλούδα μπορεί να φαγωθεί. Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τριπλασιάζοντας την πρόληψη των φυτικών ινών συγκριτικά με την κατανάλωση μόνο του εσωτερικού.



Παράλληλα, η φλούδα είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ενώ έχει περισσότερο κάλιο από την μπανάνα. Αν αναρωτιέστε τι γεύση έχει φλούδα, η απάντηση είναι απλή αυτή που έχει και το εσωτερικό φρέσκο και ελαφρώς στυφή. iefimerida loading…

