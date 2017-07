Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Όταν βγαίνοντας από το σπίτι, νιώθέτε ότι μπαίνετε σε ένα φούρνο που θερμαίνεται στους 250 βαθμούς τουλάχιστον, είναι φυσικό να αναζητήσετε κάτι παγωμένο για να εξισορροπήσετε την θερμοκρασία. Πόσο αποτελεσματικό είναι όμως αυτό;

Το ότι το παγωμένο νερό ή τα κρύα ροφήματα ή τα παγωτά προσφέρουν ανακούφιση από τη ζέστη είναι μια πρόταση που οι περισσότεροι μπορούν να επιβεβαιώσουν. Παρόλα αυτά, με λύπη θα σας πούμε ότι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μπορεί ένα μπουκάλι παγωμένο νερό ή το αγαπημένο σας παγωτό να μοιάζουν με όαση όταν καίγεται η πλάση, αλλά πρόκειται για μια ψευδαίσθηση. Για μια στιγμή μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, αλλά μετά από λίγο σάς κάνει να ζεσταίνεστε το ίδιο με πριν- αν όχι περισσότερο. Γιατί όμως;

Η πέψη παγωμένων τροφών ή ποτών προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του κορμού του σώματος, καθώς αυτό προσπαθεί να αντισταθμίσει την ταχεία ψύξη που προκαλείται από τις κρύες τροφές. Συγχρόνως, η αργή απορρόφηση από τον πεπτικό σωλήνα οδηγεί σε αφυδάτωση παρά ενυδάτωση του οργανισμού. Συνεπώς δεν τον ξεδιψά. Τι μπορείτε να κάνετε στην πράξη; Να προτιμήσετε ποτά και τροφές που μπορεί να είναι δροσερά, χωρίς όμως να είναι παγωμένα που είναι η ιδανική θερμοκρασία για να ικανοποιήσετε πληρέστερα το αίσθημα της δίψας, και να αφήσετε την απόλαυση του παγωτού για λίγο πιο δροσερές ημέρες. bovary loading…

