Την προκήρυξη επτά νέων προγραμμάτων για 22.500 ανέργους από τον ΟΑΕΔ το αμέσως επόμενο διάστημα, προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως επισημαίνει, «οι αιτήσεις για τα δύο πρώτα θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και θα αφορούν 1.300 νέους, ηλικίας 25 έως 29 ετών και 2.500 νέους, ηλικίας 18 έως 24 ετών. Ταυτόχρονα, θα ανοίξουν 10.000 θέσεις σε πρόγραμμα για άτομα 55 ετών και άνω, και 2.000 θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρίες και αποφυλακισμένους. Η ένταξη των ανέργων στις 22.500 νέες θέσεις εργασίας θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο». Η κ. Αχτσιόγλου αναφέρθηκε εκτενώς και στις προτεραιότητες του υπουργείου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση κατέστησε σαφές από την αρχή ότι φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς δεν θα γίνονται ανεκτά. «Θα φέρουμε σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση ένα σύνολο ρυθμίσεων που αυστηροποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπεται ο αποκλεισμός από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια επιχειρήσεων, που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, καθώς και η θέσπιση ενός point system, που θα αυτοματοποιεί την επιβολή της ποινής της προσωρινής αναστολής λειτουργίας παραβατικών επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των θεσμών για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, η υπουργός Εργασίας σχολιάζει ότι η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης, καταρχάς, σηματοδοτεί την είσοδο της οικονομίας σε φάση ομαλότητας. «Κρίσιμο είναι και το ότι επιτεύχθηκε η σύνδεση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Τέλος, για πρώτη φορά, το κέντρο βάρους της συμφωνίας μετατοπίζεται από τη δημοσιονομική προσαρμογή στην οικονομική ανάπτυξη, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους πιστωτές για την υποστήριξη της χώρας, ώστε το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018», σημείωσε. Παράλληλα, η κ. Αχτσιόγλου περιέγραψε το πλαίσιο της νέας ρύθμισης για τις ασφαλιστικές οφειλές. Όπως είπε, η σχετική Υπουργική Απόφαση θα είναι έτοιμη εντός του καλοκαιριού και θα αφορά οφειλές που γεννήθηκαν έως 31.12.2016. Τέλος, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι δεν έχουν απολύτως καμία βάση τα δημοσιεύματα, που αναπαράγονται από μερίδα του Τύπου, περί κατάρρευσης των εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ούτε και οι καταστροφολογικές δηλώσεις στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διευκρίνισε, δε, ότι η πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ είναι ικανοποιητική, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, έναντι προϋπολογισμένου ελλείμματος 318 εκατ. ευρώ. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας στο υπουργείο Εργασίας, έχετε τονίσει ότι ένας από τους βασικούς στόχους του υπουργείου είναι η καταπολέμηση της παραβατικότητας στους εργασιακούς χώρους. Ποιες δράσεις σχεδιάζετε προς αυτήν την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως ο ΣΕΠΕ; Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές από την αρχή ότι φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς δεν θα γίνονται ανεκτά. Εξάλλου, αυτό συνιστά σε μεγάλο βαθμό για το υπουργείο Εργασίας την εκπλήρωση του κυβερνητικού σχεδίου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενισχύουμε, λοιπόν, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και με αναβαθμισμένα εργαλεία. Το νέο πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο εξελίσσεται ο συντονισμός τεσσάρων ελεγκτικών σωμάτων. Ήδη, υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων από μικτά κλιμάκια, με τη συμμετοχή του ΣΕΠΕ, του ΕΦΚΑ, του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας. Για πρώτη φορά, βάζουμε οργανωμένα στο στόχαστρο τόσο την αδήλωτη, όσο και την υποδηλωμένη εργασία. Παράλληλα, θα φέρουμε σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση ένα σύνολο ρυθμίσεων που αυστηροποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπεται ο αποκλεισμός από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια επιχειρήσεων που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, καθώς και η θέσπιση ενός point system, που θα αυτοματοποιεί την επιβολή της ποινής της προσωρινής αναστολής λειτουργίας παραβατικών επιχειρήσεων. Πώς αποτιμάτε τη συμφωνία της ελληνικής πλευράς με τους θεσμούς για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης; Η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης, καταρχάς, σηματοδοτεί την είσοδο της οικονομίας σε φάση ομαλότητας. Σημαντικό τμήμα της παρεχόμενης δόσης (1,6 δισ. ευρώ) θα διατεθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, δίνοντας ανάσα στην πραγματική οικονομία. Επίσης, το ύψος της δόσης (συνολικά 8,5 δισ. ευρώ) διευκολύνει τη δημιουργία αποθεματικού, το οποίο ενδυναμώνει την προοπτική αυτόνομης παρουσίας της χώρας και εξόδου στις αγορές.

Πέραν αυτών, η συμφωνία του τελευταίου Eurogroup οριοθετεί σαφώς τη δημοσιονομική πορεία της χώρας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ώστε να μην καθορίζεται αυτή κάθε φορά από συγκυριακούς πολιτικούς συσχετισμούς. Σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους συνιστά ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσής του, μεταξύ των οποίων η παράταση των ωριμάνσεων έως 15 έτη και η παράταση της πληρωμής των τόκων. Κρίσιμο είναι και το ότι επιτεύχθηκε η σύνδεση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Τέλος, για πρώτη φορά, το κέντρο βάρους της συμφωνίας μετατοπίζεται από τη δημοσιονομική προσαρμογή στην οικονομική ανάπτυξη, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους πιστωτές για την υποστήριξη της χώρας, ώστε το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018. Ποια είναι η πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ; Τι απαντάτε στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «τρύπα» στα έσοδα του φορέα; Η πορεία των εσόδων του ΕΦΚΑ είναι ικανοποιητική, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, έναντι προϋπολογισμένου ελλείμματος 318 εκατ. ευρώ. Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για πραγματικό πλεόνασμα, το οποίο προκύπτει, μετά και από την απόδοση σε όλους τους φορείς (ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, κλπ) των ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τους από τον ΕΦΚΑ.

Επίσης, το πλεόνασμα αυτό δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τον διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων για συντάξεις και εφάπαξ, καθώς η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου με ειδική επιχορήγηση που λαμβάνει στο πλαίσιο του δανειακού προγράμματος. Επομένως, δεν έχουν απολύτως καμία βάση τα δημοσιεύματα, που αναπαράγονται από μερίδα του Τύπου, περί κατάρρευσης των εσόδων του ΕΦΚΑ, ούτε και οι καταστροφολογικές δηλώσεις στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναρωτιέμαι, όμως, ποιον εξυπηρετεί η απόπειρα δημιουργίας απολύτως στρεβλών εντυπώσεων για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Έχετε προαναγγείλει μία νέα ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οφειλές. Πότε αναμένεται, τι περιλαμβάνει το πλαίσιο της ρύθμισης και ποια θα είναι τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων; Η σχετική Υπουργική Απόφαση θα είναι έτοιμη εντός του καλοκαιριού και θα αφορά οφειλές που γεννήθηκαν έως 31.12.2016. Σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο για αποπληρωμή των οφειλών σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα φτάνει μέχρι τις 120. Η αποπληρωμή θα συνοδεύεται από έκπτωση στις προσαυξήσεις, η οποία θα είναι μεγαλύτερη για μικρότερο αριθμό δόσεων. Τέλος, για τον ακριβή καθορισμό του ύψους της ελάφρυνσης θα εξετάζεται κατά πόσο ο ασφαλισμένος είχε πραγματικά τη δυνατότητα να αποπληρώνει τις εισφορές του τα προηγούμενα έτη, καθώς αυτές -με βάση το προϊσχύον καθεστώς- υπολογίζονταν επί πλασματικών εισοδημάτων. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας για την αποκλιμάκωση της ανεργίας; Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ανεργία έχει πέσει στο 22,5%, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας. Να θυμίσω ότι, τον Σεπτέμβριο του 2013, είχε φτάσει στο εφιαλτικά υψηλό 27,9%. Τα τελευταία δύο χρόνια, διαμορφώνεται μια σταθερή τάση μείωσής της. Το πρόβλημα παραμένει εξαιρετικά σοβαρό, γι’ αυτό και η μείωση που έχει επιτευχθεί, δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς. Μας επιτρέπει, όμως, να αισιοδοξούμε. Από πλευράς υπουργείου Εργασίας, εκτιμώ ότι ο σχεδιασμός προγραμμάτων, με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού της χώρας, αποδίδει καρπούς. Το αμέσως επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ επτά νέα προγράμματα για 22.500 ανέργους. Οι αιτήσεις για τα δύο πρώτα θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και θα αφορούν 1.300 νέους, ηλικίας 25 έως 29 ετών και 2.500 νέους, ηλικίας 18 έως 24 ετών. Ταυτόχρονα, θα ανοίξουν 10.000 θέσεις σε πρόγραμμα για άτομα 55 ετών και άνω, και 2.000 θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρίες και αποφυλακισμένους. Η ένταξη των ανέργων στις 22.500 νέες θέσεις εργασίας θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

