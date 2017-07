Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Aνοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και προϊόντων κάνναβης, μετά τη σημερινή δημοσίευση σε ΦΕΚ, Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης.



Τα σκευάσματα αυτά ενδείκνυνται για περιπτώσεις που έχουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για μια σειρά από νόσους, όπως ο χρόνιος πόνος, ο νευροπαθητικός πόνος, η ναυτία και έμετοι λόγω χημειοθεραπείας, η καχεξία, ανορεξία κα. Η εφαρμογή του μέτρου, όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, προϋποθέτει μια σειρά επιπλέον διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες θα προχωρήσουν άμεσα, ώστε οι ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση στα φάρμακα το ταχύτερο δυνατόν. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΚΥΑ υλοποιεί το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, με σκοπό την αποτίμηση της σύγχρονης εμπειρίας και της υφιστάμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την ιατρική χρήση της κάνναβης και την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου που θα ρυθμίζει το ζήτημα.



newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιούλιος 2nd, 2017 at 23:55 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.