Ιούλιος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός 11χρονου αποδείχθηκαν σωτήρια για τους συγγενείς του, όταν μία αρκούδα κινήθηκε εναντίον τους, στην Αλάσκα.



Ο Ελιοτ Κλαρκ περπατούσε στο δάσος με τρία μέλη της οικογένειάς του και τρεις σκύλους, όταν εμφανίστηκε η αρκούδα και κινήθηκε εναντίον τους, σύμφωνα με την Juneau Empire. «Περπατούσαν οι τέσσερις τους στη σειρά. Ο γιος μου ήταν τρίτος», διηγήθηκε ο πατέρας του. «Η αρκούδα ήρθε από το μονοπάτι και ο πρώτος, ο θείος του, δεν πρόλαβε να βγάλει το όπλο από τον ώμο του», πρόσθεσε. Ομως, ο 11χρονος είχε πιο γρήγορα αντανακλαστικά και πυροβόλησε την αρκούδα τρεις φορές.



Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού, ο μικρός κατάφερε να σώσει τη ζωή των συγγενών του- αλλά και τη δική του πιθανότατα- επειδή κρατούσε το όπλο στα χέρια του και δεν το είχε στον ώμο του. iefimerida loading…

