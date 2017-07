Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η ουκρανική υπηρεσία κρατικής ασφαλείας SBU ανακοίνωσε σήμερα πως οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εμπλέκονται στην πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Ουκρανία, λέγοντας πως ο στόχος ήταν να καταστραφούν σημαντικά δεδομένα και να διαδοθεί πανικός.



Η SBU ανέφερε ακόμη πως η επίθεση, η οποία άρχισε την Τρίτη από την Ουκρανία και επεκτάθηκε σ’ όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους χάκερ που είχαν επιτεθεί τον Δεκέμβριο του 2016 στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο. Ουκρανοί πολιτικοί είχαν σπεύσει να κατηγορήσουν τη Ρωσία για την επίθεση της Τρίτης, όμως εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέρριψε αυτές τις «αβάσιμες κατηγορίες».



«Τα διαθέσιμα δεδομένα, περιλαμβανομένων αυτών που αποκτήσαμε σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες κατά των ιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μας δίνουν λόγο να πιστεύουμε ότι στις επιθέσεις εμπλέκονται οι ίδιες ομάδες χάκερ που τον Δεκέμβριο 2016 επιτέθηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και σε εγκαταστάσεις μεταφορών και ενέργειας της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας TeleBots και BlackEnergy», ανέφερε η SBU. «Αυτό μαρτυρεί την ανάμιξη στην επίθεση αυτή των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας». ΑΠΕ/ΜΠΕ loading…

