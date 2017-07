Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

H Νew York Post δεν χρειάστηκε 140 χαρακτήρες για να εκφράσει την αποστροφή της για την ανοίκεια επίθεση που εξαπέλυσε προχθές μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ στους παρουσιαστές πρωινής πολιτικής εκπομπής του MSNBC.



Αντίθετα η ταμπλόιντ εφημερίδα ιδιοκτησίας του μεγιστάνα του Τύπου Ρούπερτ Μέρντοχ δημοσίευσε ένα editorial μόλις τριών λέξεων καλώνας τον Πρόεδρο σταματήσει να χρησιμοποιεί το Twitter ένα 24ωρο μετά το άγριο ξεκατίνιασμά του εναντίον των παρουσιαστών της εκπομπής Morning Joe, Μίκα Μπρεζίνσκι και Τζο Σκάρμπορο, τους οποίους αποκάλεσε: «η τρελή Μίκα με το χαμηλό IQ και ο ψυχάκιας Τζο» λόγω της κριτικής που ασκούν στις αμφιλεγόμενες αποφάσεις του. «Σταμάτα. Απλώς σταμάτα», έγραφε το editorial. Οι πιθανότητες, ωστόσο, να σταματήσει ο Τραμπ να τουϊτάρει είναι πολύ χαμηλές. Κάποια στιγμή, βέβαια, μετά την απρόσμενη νίκη του στις εκλογές φλέρταρε με την ιδέα να φρενάρει τη δραστηριότητά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τελικά επανήλθε δριμύτερος λέγοντας ότι «είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσω τον πολύ ανέντιμο Τύπο.» Μάλιστα ο Τραμπ πίστωσε στο Twitter ένα ποσοστό της νίκης του στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου. «Πιστεύω ότι ίσως να μην ήμουν εδώ αν δεν υπήρχε το Twitter λόγω των ψευδών ειδήσεων, του ανέντιμου Τύπου», είπε σε συνέντευξή τον περασμένο Μάρτιο στο FOX News. Ο συνιδρυτής του Twitter, Έβαν Ουίλιαμς έσπευσε τότε να ζητήσει συγγνώμη αν το δημιούργημά του συνέβαλε στη νίκη του Τραμπ. «Είναι πολύ κακό να έπαιξε ρόλο σ’ αυτό το Twitter. Αν είναι αλήθεια ότι δεν θα γινόταν πρόεδρος αν δεν υπήρχε το Twitter, τότε ναι, λυπάμαι.»



Κι ενώ ο Τραμπ λέει ότι ίσως να μην γινόταν πρόεδρος χωρίς το Twitter, η πλειοψηφία των Αμερικανών εμφανίζεται δυσαρεστημένη που ο Πρόεδρος της χώρας καταφεύγει τόσο συχνά στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το 71% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του FOX News είπαν ότι οι αναρτήσεις του Τραμπ βλάπτουν την ατζέντα του. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 1st, 2017 at 20:03 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.