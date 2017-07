Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Σας δίνω μια από τις καλύτερες συνταγές για μακαρόνια με τόνο. Απόλυτα γευστικά.



Υλικά Φαρφάλες ολικής

3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο

8 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 μεσαίο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κουταλιές σούπας χυμό λεμονιού

3,4 ποτηριού λευκό κρασί

1 κουταλιά σούπας βούτυρο

1 φλυτζάνι μαύρες ελιές, σε φέτες

1 πρέζα μπούκοβο για τόνωση της γεύσης

1 ή 2 κουτιά τόνο σε κονσέρβα (σε ελαιόλαδο)

2 κουταλιές σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο

4 κουταλιές παρμεζάνα τριμμένη

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση Βάλτε σε μπόλικο αλμυρό νερό τις φαρφάλες να βράσουν

Κρατήστε λίγο από το νερό, όταν τις σουρώσετε

Σε ένα βαθύ τηγάνι ρίξτε το ελαιόλαδο, μέτρια φωτιά

Προσθέστε το κρεμμύδι, ροδίστε απαλά για 3 λεπτά, μετά βάλτε το σκόρδο για 1 λεπτό

Ρίξτε στο τηγάνι το κρασί και το χυμό λεμονιού -Χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να σιγοβράσει για 8-10 λεπτά

Προς το τέλος ρίξτε το βούτυρο, λίγο αλάτι και πιπέρι

Προσθέστε στο τηγάνι τον τόνο, τον μαϊντανό, την παρμεζάνα, τις ελιές και τις φαρφάλες

Ανακατέψτε καλά για 1 λεπτό -Αν χρειάζεται, προσθέστε λίγο νερό από τα μακαρόνια

Σερβίρετε με παρμεζάνα από πάνω iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 1st, 2017 at 18:05 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.