Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Αγαπάμε το καρπούζι. ΟΚ, μπορεί να μην αντέχουμε τα πολλά κουκούτσια, αλλά είναι τόσο νόστιμο που με το που το γευτείς, τα ξεχνάς.



Κατακόκκινο, δροσερό και μυρωδάτο είναι η καλύτερη επιλογή για το απόγευμα στο μπαλκόνι. Εκτός του ότι είναι λαχταριστό, το καρπούζι είναι και ωφέλιμο για την υγεία μας.

Βελτιώνει την υγεία της καρδιά μας.

Ανακουφίζει από την καούρα στο στομάχι.

Μειώνει την αρτηριακή πίεση.

Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος.

Εχει αντιφλγμονώδεις ιδιότητες.

Μπορεί να αντιμετωπίσει τις πέτρες στα νεφρά.

Βοηθά στον περιορισμό της ακμής του δέρματος.

Βοηθά και σε προβλήματα δυσκοιλιότητας.

Μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Προστατεύει το ανοσοποιητικό.

Θεωρείται φυσικό βιάγκρα. iefimerida loading…

