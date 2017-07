Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τα λαχανικά και τα φρούα αποτελούν πηγή βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών και παράλληλα προσφέρουν σημαντική ενυδάτωση στον οργανισμό, η οποία είναι απαραίτητη κυρίως τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, η σημαντική ποσότητα φυτικών ινών αλλά και φυσικών σακχάρων που υπάρχουν σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά τα καθιστούν ακατάλληλη επιλογή πριν την παραλία, καθώς προκαλούν φούσκωμα.



Δείτε παρακάτω τρία παραδείγματα… 1. Καρότο Το καρότο είναι πολύ θρεπτικό, όμως όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί φούσκωμα λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες. Ένα φλιτζάνι ωμά καρότα παρέχει περίπου 12 γραμμάρια υδατανθράκων, εκ των οποίων τα 4 είναι φυτικές ίνες. Τα λαχανικά με πολλές φυτικές ίνες προκαλούν φούσκωμα επειδή τα βακτήρια του εντέρου παράγουν αέρια όταν τα διασπούν.



2. Μάνγκο Το γλυκό εξωτικό φρούτο περιέχει κυρίως φρουκτόζη και λιγότερη γλυκόζη. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να οδηγήσει στο φούσκωμα. 3. Αγκινάρα Η αγκινάρα περιέχει ολιγοσακχαρίτες, ένα είδος σακχάρων που δεν διασπάται από τα ένζυμα που παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός. Αποτέλεσμα είναι να φτάνουν μέχρι το έντερο ακέραια, περιμένοντας να διασπαστούν από τα βακτήρια που ζουν εκεί. Η διαδικασία αυτή ευθύνεται για το ενοχλητικό φούσκωμα. baby loading…

