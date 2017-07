Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τρομοκρατική επίθεση κατά τουριστών σε πολυσύχναστη αγορά της Μαγιόρκα σχεδίαζε ένας ύποπτος για τρομοκρατία που κρατείται στο μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων.



Όπως αποκάλυψε Ισπανός ανακριτής, ο Μαροκινός Αμπντελκαντέρ Μαχμούντι είχε σκοπό να επιτεθεί με μαχαίρι κατά περαστικών στην κεντρική πλατεία της Inca, τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Μαγιόρκα και δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, μιμούμενος τους τρομοκράτες που έσπειραν το θάνατο στην αγορά Μπόροου του Λονδίνου στις 3 Ιουνίου. Ο Σαντιάγο Πεντράζ, που ανέκρινε τον Μαχμούντι και άλλους τρεις τζιχαντιστές που συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη, είπε μετά την ανάκριση: «Ο Αμπντελκαντέρ Μαχμούντι αποκάλυψε την πρόθεσή του να γίνει “μάρτυρας” και είχε σχεδιάσει πράξεις βίας, όπως ένα μακελειό στην πλατεία της Inca, όπου βρίσκεται το δημαρχείο, μαχαιρώνοντας περαστικούς.» Στο πόρισμά του ο ανακριτής δεν αναφέρει άλλες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Μαροκινού τζιχαντιστή, ούτε των συντρόφων του. Αν και κατάγεται από το Μαρόκο ο Μαχμούντι ζει σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και χρόνια στη Μαγιόρκα. Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν μεταξύ άλλων βίντεο του «Ισλαμικού Κράτους» με δημόσιες εκτελέσεις αιχμαλώτων. O σαλαφιστής «κήρυκας του μίσους» Ταρίκ Τσαντλιούι Ως αρχηγός του τρομοκρατικού πυρήνα της Μαγιόρκα φέρεται ο 44χρονος «κήρυκας του μίσους» Ταρίκ Τσαντλιούι, πατέρας οκτώ παιδιών, ο οποίος ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές και τις μυστικές υπηρεσίες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών καθώς συγκέντρωνε χρήματα για το ISIS και στρατολογούσε μέλη με σκοπό να πολεμήσουν στη Συρία.



Ο σαλαφιστής ιμάμης κήρυττε στο τέμενος, όπου σύχναζε ένας απ’ τους δράστες του μακελειού στο Μπατακλάν το Νοέμβριο του 2015. Ο Τσαντλούι φαίνεται ότι ριζοσπαστικοποίησε τον Μαχμούντι και τους άλλους τρεις τζιχαντιστές, που κρατούνται στη Μαγιόρκα. Ταξίδεψε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στο νησί και συνελήφθη την Τετάρτη στο Μπέρμιγχαμ σε ταυτόχρονη επιχείρηση των βρετανικών αρχών. Ο Τσαντλιούι προσπαθεί με νομικά μέσα να αποφύγει την έκδοσή του στην Ισπανία. iefimerida loading…

