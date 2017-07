Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος.



Ο επικεφαλής του ESM, μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών», εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί τέταρτο πρόγραμμα για τη χώρα μας, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις τους επόμενους 14 μήνες, η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές. «Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να ανακτήσει τη βιωσιμότητα του χρέους και θέλουμε να έχει μια ισχυρή, υγιή οικονομία με καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπου θα επιστρέψει η απασχόληση και θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας», δήλωσε. «Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ήδη γίνει. Είδαμε τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν στο Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες και δεν βλέπω την ανάγκη για πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Επετεύχθη, επίσης, ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα πέρυσι, πιθανότατα θα είναι χαμηλότερο φέτος, αλλά αυτό συμβαδίζει με τους στόχους. Έτσι, βλέπω θετικές εξελίξεις και βεβαίως θεωρώ ότι τα υπόλοιπα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με επιτυχία», τόνισε ακόμη.

Σε ερώτηση για τις ανησυχίες που είχε εκφράσει και πρόσφατα για τη στάση των υπουργών έναντι των ιδιωτικοποιήσεων και αν έχει την ίδια άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ απάντησε αρνητικά, λέγοντας μάλιστα ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση μαζί του διαπίστωσε ότι «είναι πολύ αφοσιωμένος».



Επιπλέον, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι πολιτικές ηγεσίες χωρών, όπως της Γερμανίας και της Ολλανδίας, υποστηρίζουν ότι δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην Ελλάδα, αλλά διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με το Eurogroup. Τέλος, για τα ευρωομόλογα εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει σύντομα σχετική συναίνεση, εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι απαραίτητα για τη ενίσχυση της νομισματικής ένωσης. iefimerida loading…

