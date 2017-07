Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Αν θέλετε να χάσετε κιλά και να διατηρείτε το σωστό βάρος, βάλτε το πόριτζ στα γεύματά σας.



Βρώμη, γάλα και φρούτα, αυτά περιέχει η βασική συνταγή. Τρώγεται ως πρωινό αλλά και ως κυρίως γεύμα για όσους προσέχουν τη γραμμή τους (ειδικά το καλοκαίρι). Γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Υλικά 1/2 φλυτζάνι νιφάδες βρώμης

2 φλυτζάνια νερό

1/2 φλυτζάνι γάλα

2 κουταλάκια ζάχαρη ξανθή (προαιρετικά, αν βάλετε μέλι ή φρούτα αργότερα)

Μια πρέζα αλάτι (ελάχιστο) Εκτέλεση

Βάλτε τις νιφάδες βρώμης σε κατσαρολάκι

Προσθέστε τα 2 φλυτζάνια νερό

Προσθέστε και το γάλα

Ρίξτε και την ζάχαρη (προαιρετικά)

Βάλτε το κατσαρολάκι να βράσει σε μέτρια φωτιά, ανακατέψτε καλά

Οσο βράζει, θα πήζει -Βράστε το πόριτζ για 5-6 λεπτά -Ετοιμο!



Σερβίρετε το πόριτζ ζεστό ή χλιαρό και γαρνίρετέ το με ό,τι θέλετε: φρούτα, μέλι, ξηρούς καρπούς

Αν προσθέσετε μέλι μην το βάζετε στο καυτό πόριτζ, γίνεται τοξικό

Πόριτζ με μπανάνα και κανέλα

Πόριτζ με μήλα, φράουλες, ξηρούς καρπούς

Κάντε τα παιδιά σας να αγαπήσουν το πόριτζ Για να γίνει το πόριτζ ακόμη πιο ελαφρύ βάλτε γάλα αμυγδάλου ή σόγιας (σε όλα τα βιολογικά καταστήματα). Από πάνω λίγη ζάχαρη καρύδας, ξανθιά.

Κάντε το πόριτζ το αγαπημένο σας πιάτο.Πολλοί τρώνε το πόριτζ αλμυρό, σαν κυρίως γεύμα, με λαχανικά, κοτόπουλο, μοσχάρι κλπ.

Πόριτζ αλμυρό, με αυγό και ξηρούς καρπούς -Πλήρες γεύμα iefimerida loading…

