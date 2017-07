Ιούλιος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ο Προμηθέας επιβλήθηκε με 75-51 του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του 44ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος παίδων (τελική φάση) που συνεχίζεται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης η ομάδα των Γρεβενών μπόρεσε να προβάλει αντίσταση. Από κει και πέρα οι παίκτες του Ανδρέα Κεσαπίδη βελτίωσαν την άμυνα τους και με καλύτερες επιθετικές επιλογές κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια σημαντική διαφορά στο σκορ ως την λήξη.

Δεκάλεπτα: 19-14, 48-21, 60-38, 75-51 Διαιτητές: Κάρντουμ (Κροατία), Καπιτάνι (Ουγγαρία), Μπελιάκοφ (Ρωσία) Προμηθέας Πάτρας (Κεσαπίδης): Αλαφοδήμος 4, Δατσιάδης 6, Λιόλιος 2, Καφέζας 3, Γραμματικός 7 (1), Ματαράς Κ. 2, Αδαμόπουλος 12, Ματαράς Στ. 1, Μοίραλης 6 (1), Καραϊσκος 16, Ματαράς Σ. 2, Κατσουλάκος 14 (2).

Κεραυνός Αγίου Γεωργίου Γρεβενών (Μπατσίλας): Δάδαλης, Μπατσίλας, Παπαδημητρίου 8, Μαντζούκης, Ποραβός, Παπαλιούρας, Γκόλιας 10 (1), Κουκουτάρης, Τσούκας 27 (4), Βασδάρης 2, Ταμπακάκος 4, Ουζουνίδης. tsiotras.blogspot.com

