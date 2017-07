Ιούλιος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε συνέχεια του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ και αφορά στην εκδήλωση εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, ενημερώνουμε ότι από τον Δήμο Γρεβενών διατίθεται στους πολίτες η κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου προς διευκόλυνσή τους.

Η αίθουσα λειτουργεί κατά τις ώρες: 8.00-14.00 και 18.00-20.00. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

