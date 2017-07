Ιούλιος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην υπό εξέλιξη πυρκαγιά στην κορυφή «Γομάρα» Σαμαρίνας όπου επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής υπό τον συνεχή συντονισμό του Διοικητή Π.Υ. Γρεβενών Γιάννη Ζαψαλή, βρέθηκε απογευματινές ώρες της 30-6-2017 ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Ζήση Κιάκα και τον πρόεδρο της ΔΕΚΕΓ Γιάννη Μίχο.

Ο κ. Δήμαρχος ενημερώθηκε και επί τόπου για την εξέλιξη της επιχείρησης πυρόσβεσης αλλά και για τυχόν επιπλέον ανάγκες που απαιτούνται στο έργο των πυροσβεστών πέραν της διάθεσης χωματουργικού μηχανήματος και διοικητικής μέριμνας που ήδη παρασχέθηκαν από τον Δήμο Γρεβενών μετά από αίτημα της Πολιτικής Προστασίας.







































