Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τα τσιμπήματα από κουνούπια ή άλλα έντομα είναι πολύ συχνά το καλοκαίρι και η φαγούρα που ακολουθεί είναι η πιο ενοχλητική. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε φάρμακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά υλικά για να την αντιμετωπίσετε.



Με τι μπορείτε να δώσετε λύση στη φαγούρα; Με τη βρώμη!



Αν παρουσιάσετε κάποιο εξάνθημα από επαφή με κάποιο αλλεργιογόνο ή αν έχετε κνίδωση ή ατοπική δερματίτιδα, η βρώμη είναι ό,τι πρέπει για την επιδερμίδα σας. Οι αντιφλεγμονώδεις και αντιισταμινικές ενώσεις της βοηθούν στην υποχώρηση της φαγούρας. Τυλίξτε 1/4 φλιτζανιού νιφάδες βρώμης σε ένα κομμάτι ύφασμα και αφήστε το σε νερό που έχετε βράσει για 5-10 λεπτά. Στύψτε το ύφασμα και αφού κρυώσει το νερό εφαρμόστε στο σημείο που δέρματος που είναι ερεθισμένο. Αν έχετε σε όλο το σώμα φαγούρα, βάλτε με τον ίδιο τρόπο τη βρώμη στη μπανιέρα και απολαύστε ένα ζεστό και καταπραϋντικό μπάνιο. baby loading…

