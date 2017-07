Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορεί να εξαντλούν τον οργανισμό μας με αποτέλεσμα να προκαλούν κακή διάθεση και νεύρα και να οδηγούν μέχρι και σε παραβατικές συμπεριφορές.



Δεν είναι τυχαίο ότι οι εγκληματικές ενέργειες αυξάνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι αρνητικές συμπεριφορές του καλοκαιριού οφείλονται στην εξάντληση και την αφυδάτωση που επηρεάζει όλο τον οργανισμό.



Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Lehigh στην Πενσιλβανία και από το Northwestern στο Ιλινόις ερεύνησαν στοιχεία από μια ρωσική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής, στην οποία συνηθίζεται να καταγράφεται η θερμοκρασία και τα προβλήματα συμπεριφοράς του προσωπικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα με την υψηλότερη μέση θερμοκρασία είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να μην εξυπηρετούν ικανοποιητικά τους πελάτες. Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας έγιναν και άλλα πειράματα, τα ευρήματα των οποίων υποδηλώνουν πως όταν βρισκόμαστε υπό υψηλές θερμοκρασίες γινόμαστε κακόκεφοι και εύκολα γυρνάμε την πλάτη στους άλλους. vita loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιούλιος 1st, 2017 at 13:23 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.