Ιούλιος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η κοινοπραξία Cristal Union (γαλλική) και Viro (κροατική), η αυστριακή Agrana Group και η σερβική MK Group, είναι οι τρεις «μνηστήρες», που κατέθεσαν τελικά δεσμευτικές οικονομικές προσφορές στο διαγωνισμό πώλησης των δύο θυγατρικών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ (ΕΒΖ) στη Σερβία. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των προτάσεων είχε οριστεί για χθες και η διαδικασία διήρκησε μέχρι και τις 21.00 το βράδυ.



Οπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Βορειοελλαδικής εταιρείας, Αντώνης Χατζηδιαμαντής εντός των επόμενων ημερών θα μεταβιβαστούν στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ οι υποψηφιότητες, προκειμένου να αξιολογηθούν. Στόχος είναι η διαδικασία αποσφράγισης και εξέτασης των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να αναδειχθούν οι προσωρινοί πλειοδότες και να ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις μαζί τους.



Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε φέτος στο τέλος Ιανουαρίου, αφορά στην πώληση του συνόλου των 776.564 μετοχών της εταιρείας AD Fabrica Secera Sajkaska Zabali και του συνόλου των 550.729 μετοχών της εταιρείας Crevnka Fabrica Secera AD Crevnka που κατέχει η ΕΒΖ, στις δύο προαναφερόμενες θυγατρικές της (ποσοστά 92,6% και 87,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιρειών αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι οι όποιες προσφορές κατατέθηκαν, θα πρέπει να συνοδεύονται με εγγυητική ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ.

