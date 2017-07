Ιούλιος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Των Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière- Στα Γρεβενά την Τεταρτη 5 Ιουλίου

Η πολυσυζητημένη σύγχρονη κωμωδία «ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ…»,που χειροκρότησαν περισσότεροι από 100.000 θεατές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 2 χρόνια, έρχεται αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα!

Η ιστορία: Ο Βικτόρ (Φάνης Μουρατίδης) περιμένει το πρώτο του παιδί. Η αδερφή του Ελιζαμπέτ (Βίκυ Σταυροπούλου) και ο άντρας της Πιερ (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης) τον καλούν στο σπίτι τους για δείπνο μαζί με τη σύζυγό του Άννα (Μαρία Κωνσταντάκη) και τον παιδικό τους φίλο Κλοντ (Αντώνης Λουδάρος). Κι ενώ περιμένουν την ως συνήθως αργοπορημένη Άννα και κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων, κάποια στιγμή η κουβέντα στρέφεται γύρω από το μωρό και ο Βικτόρ τους αποκαλύπτει ότι είναι αγόρι! Όταν τον ρωτούν ποιο όνομα έχει διαλέξει για να δώσει στο παιδί, η απάντησή του θα αναστατώσει την παρέα και θα προκαλέσει μια σειρά από αλυσιδωτές ανεξέλεγκτες αντιδράσεις που θα φέρουν το απόλυτο χάος! Μυστικά που ήταν καλά κρυμμένα για χρόνια αποκαλύπτονται. Ψέματα που «προστάτευαν» σχέσεις και φιλίες έρχονται στο φως. Και επιβεβαιώνεται το μότο του έργου: ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Αλλά το όνομα που θα του δώσεις… μπορεί να φέρει μεγάλους μπελάδες. Η κωμωδία «Για όνομα…» είναι μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες στη Γαλλία και υποψήφια για έξι βραβεία Molière. Την ίδια τεράστια επιτυχία γνώρισε και η κινηματογραφική της μεταφορά που ξεπέρασε διεθνώς τα 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τα Αθηναϊκά Θέατρα τις θεατρικές σεζόν 2015-16 και 2016-17 ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς.



ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Βίκυ Σταυροπούλου

Φάνης Μουρατίδης

Μαρία Κωνσταντάκη

και ο Αντώνης Λουδάρος ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Αθανασία Σμαραγδή

Μουσική σύνθεση: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Σκουλά

Βοηθοί σκηνογράφου: Γιώργος Θεοδοσίου, Αλεξάνδρα Καψή Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)



