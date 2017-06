Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Αντιμέτωπες με τσουχτερά πρόστιμα έως 50 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στη Γερμανία που θα αποτυγχάνουν να αφαιρέσουν έγκαιρα «προφανώς παράνομο» περιεχόμενο. Αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο οι πλατφόρμες Facebook, Twitter, YouTube και άλλοι ιστότοποι με τουλάχιστον 2 εκατομμύρια χρήστες στη Γερμανία θα πρέπει να αφαιρούν αναρτήσεις που περιέχουν ρητορική μίσους ή άλλο εγκληματικό υλικό εντός 24 ωρών. Για το περιεχόμενο που δεν είναι «προφανώς παράνομο» θα υπάρχει περιθώριο αξιολόγησης 7 ημερών.



Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, ο νέος αυτός νόμος είναι από τους πιο σκληρούς στο είδος του. Η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Σχετικά με το νέο νόμο, το Facebook αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι σέβεται το στόχο της γερμανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. «Πιστεύουμε ότι οι καλύτερες λύσεις θα βρεθούν όταν η κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών και η βιομηχανία συνεργαστούν, αλλά ο εν λόγω νόμος, ως έχει, δεν θα βελτιώσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού κοινωνικού προβλήματος», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Οι Γερμανοί βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νόμου Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), μετά από μήνες διαβουλεύσεων, ωστόσο πολλές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπρόσωποι της βιομηχανίας κατακρίνουν αυτή την κίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Ισχυρίζονται ότι τα στενά χρονικά όρια είναι μη ρεαλιστικά και θα οδηγήσουν σε ακούσια λογοκρισία, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες πιθανόν θα διαγράφουν και περιεχόμενο που μπορεί να θεωρείται διφορούμενο προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις. newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούνιος 30th, 2017 at 20:33 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.