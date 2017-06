Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο που λέγεται «γαμήλια ευτυχία» παίζουν η διάθεση και τα συναισθήματα και των δύο φύλων. Εσείς γνωρίζετε τι είναι αυτό που χρειάζεστε από το σύζυγό σας για να νιώθετε πλήρης και ευτυχισμένη. Τι συμβαίνει όμως στο μυαλό ενός παντρεμένου άντρα; Και τι είναι αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη;



Μετά από πολλές έρευνες, εξονυχιστική μελέτη, εκατοντάδες εργατοώρες συνεντεύξεων, η επιστήμη έχει καταλήξει στο εξής -κάπως άβολο και ρηχό- συμπέρασμα σχετικά με το τι χρειάζονται οι άντρες για να μακροημερεύσει μια σχέση και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας γάμος:

Δεν είναι η καλή επικοινωνία ή τα κοινά ενδιαφέροντα με τη σύζυγό, όπως μπορεί να φανταστήκατε κρίνοντας από τα δικά σας κριτήρια. Το κλειδί για να νιώθει ένας άντρα ευτυχισμένος σε ένα γάμο είναι το πόσο όμορφη και ελκυστική είναι η σύζυγος του.



Παρόλο που κι εμείς εκπλαγήκαμε όταν το διαβάσαμε, αν το καλοσκεφτείτε, δεν απέχει από το αυτονόητο: Ότι για να συνεχίσουμε να ποθούμε κάποιον, θέλουμε να τον βλέπουμε έτσι όπως τον γνωρίσαμε. Και αυτό το επιβεβαιώνει και πρόσφατη έρευνα της ψυχολόγου Andrea Meltzer από το Southern Methodist University Dedman College of Humanities and Sciences η οποία, μετά από παρακολούθηση των 4 πρώτων χρόνων γάμου 450 ζευγαριών, αποδεικνύει ότι οι άνδρες που δεν παύουν να ελκύονται από την γυναίκα τους παίρνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το γάμο τους η οποία μάλιστα έχει διάρκεια στο χρόνο. Και όσο η εμφάνιση μιας γυναίκας είναι σημαντική για έναν άντρα, το πόσο θελκτικός παραμένει ένας άντρας δεν επηρεάζει την ευχαρίστηση που αντλεί μια γυναίκα από το γάμο της- σύμφωνα με τη μελέτη πάντα. Συγκεκριμένα τόνισε: «Η γοητεία που ασκεί μια περιποιημένη και φυσικά ελκυστική γυναίκα στην ικανοποίηση του άνδρα είναι πολύ πιο ισχυρή από την αυτήν που ασκούν οι ωραίοι σύζυγοι στις γυναίκες τους». Τι συμβαίνει όμως με τους άντρες που μπορεί να μην έχουν δίπλα τους μια όμορφη γυναίκα; Σύμφωνα με την δρ. Meltzer αυτές είναι οι περιπτώσεις που συνήθως οι άντρες «αφήνονται» αφού, υποσυνείδητα, με αυτό τον τρόπο, ανταποδίδουν τα ίσα στη σύζυγό τους. Αν δεν έχετε πειστεί ακόμα, να σας πούμε πως παρόμοια μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2008 από το Ινστιτούτο Σχέσεων του UCLA, είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Σύμφωνα με αυτή, οι άνδρες που είχαν παντρευτεί μια όμορφη γυναίκα δήλωναν πιο τυχεροί και συγχρόνως είχαν και πιο ευτυχισμένες γυναίκες. Μάλιστα, παρέμεναν και πιο πιστοί σε αυτές. Που καταλήγουμε; Ότι όποια κι αν είναι τα κριτηρία του καθενός, σε μια σχέση, η ευτυχία του ενός έχει άμεση σχέση με τη συνολική ευτυχία του ζευγαριού. bovary loading…

