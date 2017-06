Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Δεκαπέντε ερωτήματα για την συνομιλίες του υπουργού Αμυνας Πάνου Καμμένου με τον ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη και την υπόθεση Noor1 περιλαμβάνονται στην επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές της ΝΔ.



Κάνοντας λόγο για «αντιθεσμική παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ποινική υπόθεση, με όρους παρακρατικής συμπεριφοράς» οι βουλευτές της ΝΔ τονίζονυ ότι «εν μέσω θερινού καύσωνα και χιλιάδων τόνων σκουπιδιών που κατακλύζουν τη χώρα, αφόρητη δυσοσμία αναδίδεται από την υπόθεση εμπλοκής στελεχών της Κυβέρνησης, με προεξάρχοντα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), κ. Πάνο Καμμένο, στους χειρισμούς διεκπεραίωσης ποινικής υπόθεσης διακίνησης τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών, έτσι ώστε να επηρεαστεί ουσιωδώς η έκβασή της». Υπενθυμίζουν την υπόθεση που ξεκίνησε με σχετικό δημοσίευμα κάνοντας την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει. Οπως τονίζουν οι βουλευτές της ΝΔ με τοποθέτησή του από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Σταύρος Κοντονής, παραδέχτηκε ότι όντως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω κινητού τηλεφώνου, του ΥΕΘΑ με τον ισοβίτη Γιαννουσάκη. «Έσπευσε δε να την αξιολογήσει ως λίγο πολύ αξιέπαινη συμπεριφορά(!) και να κατηγορήσει το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι ταυτίζεται με επιχειρηματικά συμφέροντα, παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, πλήρη κάλυψη στην απαράδεκτη και κατάφωρα αντιθεσμική παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε μια υπόθεση της οποίας η διεκπεραίωση συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, δια των οργάνων αυτής».



Οι βουλευτές της ΝΔ σημειώνουν ότι στην επίκαιρη Ερώτηση του Αντιπροέδρου της Ν.Δ. και Τομεάρχη Άμυνας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, προς τον ΥΕΘΑ, κ. Πάνο Καμμένο, την περασμένη Δευτέρα «δεν δόθηκε καμία απολύτως πειστική και ουσιαστική απάντηση από τον ερωτώμενο Υπουργό». Υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι: – Η Κυβέρνηση δια της συμπεριφοράς στελεχών της απαξιώνει συστηματικά τους θεμελιώδεις θεσμούς της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. – Η Κυβέρνηση έχει επιχειρήσει επανειλημμένως παρεμβάσεις στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, θεωρώντας αυτήν ως πρόσφορο πεδίο για την άσκηση πολιτικής επιρροής προς την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων, κατά παράβαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της διάκρισης των εξουσιών. – Έχει αποδειχθεί ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει επιχειρήσει πρωτοφανή για κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, παρέμβαση στη διεκπεραίωση σημαντικής ποινικής υπόθεσης, λειτουργώντας κατά τρόπο απολύτως αντιθεσμικό. – Οι πολίτες απαιτούν να μάθουν την αλήθεια, καθώς βλέπουν παρακρατικές συμπεριφορές στη σκοτεινή αυτή υπόθεση που δεν έχουν καμία σχέση με μια δημοκρατική και πολιτισμένη χώρα. Για όλα αυτά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καλούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει σε 15 καίρια ερωτήματα που μένουν αναπάντητα: «1. Γιατί ο κ. Καμμένος -και με ποια ιδιότητα- μίλησε δώδεκα φορές με τον κατάδικο ισοβίτη για ναρκωτικά;2. Πώς εξηγείται η διάρκεια των 21 λεπτών συνολικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, όταν το μόνο που έκανε, κατά τα όσα ισχυρίστηκε, ήταν να τον προτρέψει να πει την αλήθεια; 3. Στο πλαίσιο ποιας ακριβώς αρμοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έλαβε χώρα η ως άνω επικοινωνία; 4. Ποιο είναι το “ζήτημα εθνικής ασφάλειας” σε μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, όπως ισχυρίστηκε από το Βήμα της Βουλής; 5. Υπήρξε επικοινωνία του κ. Καμμένου με τον λιμενικό υπάλληλο κ. Χριστοφορίδη, ο οποίος φέρεται ότι έχει ασκήσει πίεση στον Γιαννουσάκη, προκειμένου να αλλάξει στοιχεία της κατάθεσής του; 6. Γιατί ακόμη δεν έχει διαταχθεί έρευνα για τον εν λόγω λιμενικό υπάλληλο; 7. Υπήρξε επικοινωνία του κ. Καμμένου με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, κα Τζίβα, η οποία μετέβη στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείται ο Γιαννουσάκης στις 11:30 το βράδυ στις 17/1/2017 και παρέμεινε εκεί μέχρι τις 3:30 της επόμενης; 8. Ποιος οργάνωσε την πραγματοποίηση της ως άνω επίσκεψης της Εισαγγελέως κας Τζίβα στο σωφρονιστικό κατάστημα εκείνη τη νύχτα; Δυνάμει ποιας παραγγελίας και για ποια ακριβώς διερευνούμενη πράξη;9. Στο πλαίσιο ποιας ακριβώς κατά τόπον αρμοδιότητάς της, στέλεχος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς διεκπεραιώνει διαδικαστική πράξη για τη διερεύνηση ποινικής υπόθεσης στο σωφρονιστικό κατάστημα Αυλώνας; Είχε σχετική εντολή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ή επικοινώνησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί του; Πήρε ή δεν πήρε κατάθεση από τον ισοβίτη και αν όχι γιατί δεν πήρε, με δεδομένο ότι μετέβη για το σκοπό αυτό μαζί με αρμόδιο Γραμματέα; 10. Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι η κα Τζίβα έχει προαχθεί σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Περιφερειακού Πρωτοδικείου. Γιατί δεν υλοποιείται η τοποθέτησή της στο εν λόγω Πρωτοδικείο της Περιφέρειας; 11. Πώς γνώριζε ο κ. Καμμένος ότι ο Γιαννουσάκης θα δεχόταν επίσκεψη στη φυλακή από την ως άνω Εισαγγελική λειτουργό, όπως ισχυρίζεται ο τελευταίος;12. Υπήρξε επικοινωνία του κ. Καμμένου με τον Αρχιφύλακα του σωφρονιστικού καταστήματος, όπου κρατείται ο Γιαννουσάκης, όπως ισχυρίζεται ο τελευταίος; 13. Πώς γνωρίζει ο ΥΕΘΑ ότι “οι κοριοί της Ε.Υ.Π. έχουν καταγράψει συνομιλίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας”, όπως ανέφερε κατά την απάντησή του στην Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή Άδωνι Γεωργιάδη; 14. Στο πλαίσιο ποιας ακριβώς αρμοδιότητάς του, ο ΥΕΘΑ προβαίνει σε δημοσιοποίηση “δραστηριοτήτων” της Ε.Υ.Π. από το δημόσιο βήμα της Βουλής των Ελλήνων; 15. Ο πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας, γνώριζε τις ενέργειες του κ. Καμμένου;». iefimerida loading…

