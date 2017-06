Ιούνιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1η αγωνιστική ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 66-76

ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ 65-50

ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ. – ΑΣ ΠΑΟΚ 44-97 2η αγωνιστική ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 61-48

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ. 87-57

ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ 3η αγωνιστική



ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ.–ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ Καλλιθέας 47-82 Ο Ίκαρος Καλλιθέας επιβλήθηκε άνετα του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών με 82-47 στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στην τελική φάση του 44ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Στο πρώτο ημίχρονο και όσο άντεχε ο Κεραυνός η διαφορά στο σκορ κρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Στην επανάληψη, όμως, η φυσιολογική κόπωση των παικτών της ομάδας των Γρεβενών εκτόξευσε την ψαλίδα της διαφοράς και έτσι ήρθε το τελικό 82-47. Δεκάλεπτα: 16-29, 33-44, 41-62, 47-82 Διαιτητές: Γιαλμάν (Τουρκία), Κουνελλές (Κύπρος), Συμεωνίδης Κεραυνός Αγιου Γεωργίου Γρεβενών (Μπατσίλας): Δάδαλης, Μπατσίλας, Παπαδημητρίου 4, Μαντζούκης, Ποραβός, Παπαλιούρας, Γκόλιας 5 (1), Κουκουτάρης, Τσούκας 28 (2), Βασδάρης, Ταμπακάκος 10, Ουζουνίδης. Ίκαρος Καλλιθέας (Διονυσόπουλος): Ραγιάς 11 (1), Τάγκας 3, Ξένος, Καρκατσούλης 2, Ιγνατίου 4, Μίσσας, Πουλικίδης 12 (2), Γονίδης , Λογοθέτης 8, Κριζέας 6, Λαναράς 15 (2), Ορφανουδάκης 21 (2). ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ 54-90

ΑΟ ΚΥΔΩΝ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 45-89 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. ΑΣ ΠΑΟΚ 3-0 6

2. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 3-0 6

3. ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. 2-1 5

4. ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1-2 4

5. ΑΟ ΚΥΔΩΝ 0-3 3

6. ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ. 0-3 3 Επόμενη αγωνιστική (Σάββατο 1 Ιουλίου) ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Γ. (14.00)

ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΣ ΠΑΟΚ (16.00)

ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. – ΑΟ ΚΥΔΩΝ (18.00) Όλο το πρόγραμμα της τελικής φάσης δείτε το εδώ Τα χθεσινά αποτελέσματα δείτε εδώ

