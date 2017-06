Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ολοι συνήθως, όχι απλά τα προσπερνάμε, αλλά τα πετάμε προς τα πίσω, όταν τα συναντάμε μπροστά μας, στα καλάθια του μανάβη. Αυτά τα «άσχημα» φρούτα και λαχανικά. Κι όμως, η σεφ Νίνα Κλεμέντε μας λέει ότι κάνουμε τεράστιο λάθος.



Η ίδια, όταν ψάχνει φρούτα και λαχανικά για να τα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει τα αριστοτεχνικά της πιάτα στο εστιατόριο του Λος Αντζελες στο οποίο εργάζεται, δεν διαλέγει τα πιο όμορφα φρούτα και λαχανικά. Και αυτό γιατί αυτά που ενστικτωδώς απορρίπτουμε από τα καλάθια του μανάβη, τα χτυπημένα, είναι αυτά που εν τέλει έχουν την πιο ωραία γεύση. «Επιδιώκουμε να αγοράζουμε προϊόντα από τον μανάβη που είναι »όμορφα» εξωτερικά, ωστόσο, ανάμεσά τους υπάρχουν και κάποια πιο… αστεία φρούτα και λαχανικά τα οποία είναι απίστευτα πιο γευστικά και γλυκά», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Μάλιστα, η ίδια δίνει την εξής συμβουλή, να αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα που συνήθως είναι σε έκπτωση, λόγω του ότι ακριβώς δεν είναι τόσο όμορφα και δεν τα προτιμούν οι καταναλωτές. Μπορεί να μην είναι όμορφα, έχουν όμως, εγγυημένα, απίστευτη γεύση. «Μην ψάχνετε για την τελειότητα, γιατί τα φρούτα που είναι λίγο πιο μαλακά είναι ότι πιο γλυκό έχετε φάει», τονίζει. iefimerida loading…

