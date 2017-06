Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Υπομονή μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για να δουν τα αποτελέσματά τους.



Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι βαθμολογίες θα αρχίζουν να αναρτώνται στις σχολικές μονάδες κατά τις 11 το πρωί. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους, από το μεσημέρι και έπειτα, στην ιστοσελίδα του υπουργείου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Πώς θα κινηθούν οι βάσεις Τη δεδομένη στιγμή, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία και οι όποιες προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένες, με μία πρώτη εκτίμηση, μπορεί κανείς να εικάσει σε τι κατεύθυνση θα κινηθούν οι βάσεις στα επιστημονικά πεδία. Όσον αφορά στο 4ο πεδίο, των Επιστημών της Εκπαίδευσης, αναμένεται σημαντική άνοδος των βαθμολογιών, αφού σε σχέση με πέρυσι, η ζήτηση από πλευράς υποψηφίων έχει υπερδιπλασιαστεί. «Πέρυσι είχαν επιλέξει περίπου 8.500 υποψήφιοι το τέταρτο πεδίο, ενώ φέτος ο αριθμός αυτός ξεπερνάει τις 17.000, άρα με μαθηματική ακρίβεια, θα σημειωθεί άνοδος στις παιδαγωγικές σχολές», σχολίασε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός φροντιστής. Στο 2ο και το 5ο πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής αντίστοιχα), σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, θα σημειωθεί πτώση των βάσεων, εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων που αναμένονται στα Μαθηματικά προσανατολισμού. Ειδικά για το 5ο πεδίο, αναμένεται σημαντική πτώση, καθώς, όπως αναφέρει, «σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τα βαθμολογικά κέντρα, θα υπάρξει πολύ μεγάλο ποσοστό κάτω της βάσης, αλλά και υστέρηση των βαθμολογιών και στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας».



Για το 1ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο, που αφορούν τις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, αντίστοιχα, ο κ. Χατζητέγας ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη, αφού αφορούν σε σχολές υψηλού ανταγωνισμού και οι αυξομειώσεις αναμένεται να είναι οριακές. Υπενθυμίζεται ότι στη Λέσβο και τη Χίο, όπου διακόπηκαν οι εξετάσεις ορισμένων εξετάσεων, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, δεν θα αναρτηθούν αποτελέσματα, αφού οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουλίου και τη Δευτέρα 3 Ιουλίου. Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ, ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο, Παρασκευή 30 Ιουνίου. Αναφορικά με τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται αύριο, με το μάθημα των Ιταλικών, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

