Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Δύο 24ωρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικυρώσει τις οικονομικές κυρώσεις που έχει υιοθετήσει κατά της Ρωσίας, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και την υποστήριξη της προς του αποσχιστές στην ανατολική Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρέτεινε με διάταγμα που υπέγραψε σήμερα τις ρωσικές αντικυρώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.



Στις 29 Ιουνίου ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε δηλώσει κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι η ρωσική κυβέρνηση θα προτείνει στον Ρώσο πρόεδρο την παράταση των κυρώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, με αφορμή την απόφαση που είχε λάβει την Τετάρτη η ΕΕ να παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.



Η πρόταση αυτή της ρωσικής κυβέρνησης και η έγκριση της από μέρους του Ρώσου προέδρου ήταν αναμενόμενη, δεδομένου του ότι στις 15 Ιουνίου, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης απευθείας επικοινωνίας του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ρωσικό λαό μέσω της «απευθείας γραμμής«, όπως έχει ορισθεί ο τρόπος αυτός επικοινωνίας, ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι «το ζήτημα των αντικυρώσεων θα αποφασισθεί ανάλογα με την στάση των εταίρων μας » και θα αρθούν αν οι ίδιοι άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει στην Ρωσία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

