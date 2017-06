Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να ισχύει για τους «σπασίκλες» που γίνονταν στόχος πειραγμάτων στο σχολείο τους, λόγω της εξυπνάδας και της επιμέλειάς τους.



Τα παιδιά με υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης (IQ) είναι πιθανότερο να ζήσουν περισσότερα χρόνια, καθώς έχουν μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό, καρκίνο λόγω καπνίσματος, πνευμονοπάθειες και άνοια, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη που κατέγραψε τις αιτίες του θανάτου στη διάρκεια της ζωής και των δύο φύλων, βρήκε ότι η εξυπνάδα παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο της ζωής ενός ανθρώπου (π.χ. αν θα καπνίζει ή όχι), πράγμα που επηρεάζει στη συνέχεια την πιθανότητα εκδήλωσης νόσων και πρόωρου θανάτου. Η νέα έρευνα επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα ότι τα άτομα με αυξημένο IQ τείνουν να ζουν λίγο παραπάνω από τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχολογίας Ίαν Ντίρι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», ανέλυσαν στοιχεία για 33.536 άνδρες και 32.229 γυναίκες που είχαν γεννηθεί την ίδια χρονιά (1936) και είχαν κάνει τεστ νοημοσύνης στην ηλικία των 11 ετών. Διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο δείκτης νοημοσύνης που είχε προκύψει από το τεστ στην παιδική ηλικία, τόσο μικρότερος ήταν ο κίνδυνος θανάτου πριν την ηλικία των 79 ετών. Για κάθε 15 μονάδες μεγαλύτερου IQ, υπήρχε μια μείωση κατά 28% του κινδύνου θανάτου από νόσο των πνευμόνων, κατά 25% από στεφανιαία νόσο και κατά 24% από εγκεφαλικό. Πρακτικά αυτό π.χ. σημαίνει ότι ένας άνθρωπος με δείκτη IQ 115 είναι 28% λιγότερο πιθανό να πεθάνει έως τα 80 του από ασθένεια των πνευμόνων, σε σχέση με κάποιον που έχει δείκτη 100 (αυτός είναι περίπου και ο μέσος όρος για το γενικό πληθυσμό).

Οι εξυπνότεροι άνθρωποι είναι επίσης λιγότερο πιθανό να πεθάνουν πρόωρα από τραυματισμούς, άνοια και γαστρεντερικές παθήσεις. Δεν προέκυψε όμως συσχέτιση ανάμεσα στη νοημοσύνη και στον θάνατο από καρκίνους πλην αυτών που σχετίζονται με το κάπνισμα. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι συμπεριφέρονται και πιο έξυπνα: εν ολίγοις, τρώνε πιο υγιεινά, ασκούνται περισσότερο, δεν καπνίζουν, είναι προβλεπτικοί (π.χ. φοράνε τη ζώνη τους στο αυτοκίνητο ή στο αεροπλάνο) και πάνε σε γιατρό πιο γρήγορα, αν έχουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα.



Από την άλλη, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν ότι κάποιο ρόλο παίζουν και τα γονίδια στο να ευνοούν όσους έχουν μεγαλύτερη νοημοσύνη, καθώς το υψηλό IQ έχει συσχετισθεί με καλό γενετικό υπόβαθρο. Γι’ αυτό, άλλωστε, ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μαζί με άλλους παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό, όταν αξιολογείται η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου. Είναι αξιοσημείωτο ότι, όπως έχουν δείξει άλλες μελέτες, ο δείκτης IQ εμφανίζει κατά μέσο όρο αύξηση διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες (περίπου 20 μονάδες από το 1950, σύμφωνα με μια εκτίμηση), ενώ παράλληλα αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής του μέσου ανθρώπου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

