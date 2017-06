Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η καλύτερη θεραπεία για τις ημικρανίες δεν είναι τα παυσίπονα, αλλά η ίδια σας η ψυχολογία. Έχετε πάρει ένα σωρό παυσίπονα που κυκλοφορούν στην αγορά, έχετε επισκεφτεί παθολόγο, έχετε μιλήσει στο φαρμακοποιό σας, έχετε δοκιμάσει σπιτικά γιατροσόφια, έχετε στραφεί και στο -κατά πολλούς εξαιρετικά αποτελεσματικό- ξεμάτιασμα, αλλά τίποτα. Οι πονοκέφαλοι επιμένουν.



Φυσικά, ακόμα και να μην υποφέρετε τόσο έντονα, κανείς δε θέλει να νιώθει το κεφάλι του έτοιμο να σπάσει, ειδικά όταν πρόκειται για τις ώρες που είστε στη δουλειά. Πριν σπεύσετε να ανοίξετε άλλο ένα κουτάκι με παυσίπονα, υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός και με πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τρόπος να μειώσετε τους πονοκεφάλους. Δεν πρόκειται για φαρμακευτική θεραπεία, αλλά για ένα χαρακτηριστικό που, λίγο-πολύ, όλοι έχουμε στην προσωπικότητα μας και ίσως απλώς να χρειάζεται να το ενισχύσουμε. Ποιο είναι αυτό; Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Semmelweis της Βουδαπέστης απέδειξε ότι το χαρακτηριστικό που προλαμβάνει την επανεμφάνιση πονοκεφάλων δεν είναι άλλο από το να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες.Η επιθυμία να «σπάτε» τη ρουτίνα κάνοντας διαφορετικά πράγματα, λέγοντας περισσότερα «ναι» σε προτάσεις που δέχεστε εγγγυάται τη μείωση των ενοχλήσεων. «Ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες φαίνεται να αυτοπροστατεύεται από τις ημικρανίες», τόνισε ο επικεφαλής της έρευνας Δρ. Máté Magyar.



Οι ερευνητές ανέλυσαν τη σύνδεση μεταξύ προσωπικών χαρακτηριστικών και συμπτωμάτων ημικρανιών και κατάθλιψης σε περισσότερους από 3000 ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν συχνά πονοκεφάλους. Οι συμμετέχοντες κρίθηκαν με βάση τα επίπεδα ευγένειας, εξωστρέφειας, ευσυνειδησίας και φυσικά του πόσο ανοιχτοί είναι σε νέες εμπειρίες. Αντιθέτως, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι άνθρωποι που είναι πιο οξύθυμοι έχουν αυξημένες πιθανότητες να υποφέρουν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι το τελευταίο χαρακτηριστικό σημείωσε το μεγαλύτερο σκορ όσον αφορά τη μειωμένη συχνότητα πονοκεφάλων ενώ η οξυθυμία ήταν αυτή που χαρακτήριζε τους ανθρώπους που υπέφεραν περισσότερο. Το να είναι κανείς ανοιχτός σε νέες εμπειρίες δε σημαίνει να πηγαίνετε τη μια μέρα για παραπέντε και την άλλη για ιππασία. Έχει να κάνει με οποιαδήποτε δραστηριότητα που σας βοηθά να ξεφεύγετε από την καθημερινή σας ρουτίνα, είτε αυτό είναι μια βόλτα σε ένα μέρος που δεν έχετε ξαναεπισκεφτεί, είτε μια καλλιτεχνική δραστηριότητα (τώρα έχετε άλλο ένα λόγο να μην αναβάλλετε εκείνη την περιήγηση στο μουσείο ή να κλείσετε εισιτήρια για την συναυλία που θέλετε να πάτε!). Tώρα λοιπόν ξέρετε. Μια νέα εμπειρία είναι αρκετή για να καταπολεμήσετε τους πονοκεφάλους. bovary loading…

