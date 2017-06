Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Στέκι πολλών διασήμων, όπως φαίνεται, ήταν το παράνομο καζίνο που η κοκαΐνη κυκλοφορούσε σε μεγάλες δόσεις και στο οποίο έκανε ντου η ΕΛ.ΑΣ. την περασμένη εβδομάδα, προχωρώντας σε πολλές συλλήψεις.



Είναι ενδεικτικό πως το άντρο της κόκας και του τζόγου είχε ημερήσιο τζίρο 20.000 με 30.000 ευρώ, κάτι που φανερώνει πολλά τόσο για τη διακίνηση ναρκωτικών όσο και για τους θαμώνες του. Στο καζίνο της κόκας και του τζόγου φαίνεται να συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι που έχουν σχέση με τη διασκέδαση. Οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος στο παράνομο καζίνο του Αλίμου δείχνουν αρκετούς επιχειρηματίες που έχουν σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση να μπαινοβγαίνουν. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, έχουν πέσει πάνω σε πολλούς επωνύμους. Μάλιστα, μετά την «εκρηκτική» ξανθιά τραγουδίστρια, φαίνεται πως εμπλέκεται και δεύτερη πασίγνωστη αοιδός, επίσης «εκρηκτική» τόσο στην εμφάνιση όσο και στον χαρακτήρα, καθώς απασχόλησε τη δημοσιότητα και με το διαζύγιό της.



Επίσκεψη της γνωστής αοιδού και φίλης της πρώην πολιτεύτριας του ΛΑΟΣ έχει καταγραφεί και στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος. Ο σκληρός δίσκος ερευνάται διεξοδικά από την ΕΛ.ΑΣ. iefimerida loading…

