Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ακόμη και μία ώρα σωματικής δραστηριότητας με ασκήσεις αντιστάσεων την εβδομάδα, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου, μιας διαταραχής που περιλαμβάνει πολλαπλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως το αυξημένο σωματικό βάρος, η υπέρταση και τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης.



Αυτό δείχνει νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Mayo Clinic Proceedings. Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 7.418 γυναίκες και άνδρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν νοσοκομείο των ΗΠΑ για προληπτικές εξετάσεις κατά το διάστημα 1987-2006. Στην αρχική αξιολόγηση, όλοι οι εθελοντές ήταν υγιείς. Συνολικά, το 15% των συμμετεχόντων εμφάνισε μεταβολικό σύνδρομο. Αναφορικά με τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, βρέθηκε πως όσοι πραγματοποιούσαν τουλάχιστον 2 προπονήσεις με ασκήσεις αντιστάσεων ανά εβδομάδα, είχαν 17% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου. Επιπλέον, η ενασχόληση με ασκήσεις αντιστάσεων για μία ώρα ανά εβδομάδα, φάνηκε να συνδέεται με 29% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου. Τέλος, οι συμμετέχοντες που έπιαναν τις συστάσεις τόσο για τις ασκήσεις αντιστάσεων όσο και για την αερόβια προπόνηση, βρέθηκαν να έχουν 25% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου.



Όπως αναφέρει η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, πρόκειται για μία από τις πρώτες μελέτες που αναδεικνύουν τα οφέλη της προπόνησης με ασκήσεις αντιστάσεων, όσον αφορά στο μεταβολικό σύνδρομο. Κλείνοντας, συμπεραίνει πως δύο 30-λεπτες προπονήσεις με ασκήσεις αντιστάσεων ανά εβδομάδα φαίνεται να έχουν το μέγιστο όφελος και προτείνει αυτές να συμπεριληφθούν στις συστάσεις για την πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου και κατ’ επέκταση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. neadiatrofis loading…

