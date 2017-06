Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Για περισσότερο από 2 ώρες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούσαν από τον πρόεδρο και την διευθύνουσα σύμβουλο του Υπερταμείου (η κόρη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη) να αποκαλύψουν στη Βουλή τις αμοιβές τους. Ο πρόεδρος Γιώργος Διαμαντόπουλος παρά τις επίμονες ερωτήσεις του Χρήστου Σταϊκούρα αρνήθηκε αρχικά να αποκαλύψει την αμοιβή που εισπράττει ως πρόεδρος.



«Οι αμοιβές καθορίστηκαν από το εποπτικό συμβούλιο με βάση έρευνα αγοράς από διεθνή οίκο αξιολόγησης ο οποίος υπολόγισε το εύρος των απολαβών με βάση τα κρατούντα στην αγορά», είπε ο κ. Διαμαντόπουλος και πρόσθεσε ότι η αμοιβή του είναι το 20% της αμοιβής που έπαιρνε στην εταιρεία ΚΡΑΦΤ. «Κατ’ ιδίαν θα σας πω το πόσα παίρνω», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ.Σταϊκούρα. «Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό να μην μας λέτε την αμοιβή σας ;»

«Αυτή είναι η απάντησή μου», επέμεινε ο κ.Διαμαντόπουλος. Στη συζήτηση παρενέβη και ο προεδρεύων Μάκης Μπαλαούρας: «Δεν είναι σωστή αυτή η απάντηση».

Διαμαντόπουλος: «Η αμοιβή μου θα αναρτηθεί στο site της εταιρείας. Έχω ήδη κάνει πόθεν έσχες. Εδώ τελείωσα».

Σταϊκούρας: «Αυτή είναι η διαφάνειά σας; λυπάμαι»



Η ένταση συνεχίστηκε με τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Σταμάτη να λέει «είναι προσβλητικό αυτό που κάνετε και δεν λέτε την αμοιβή σας . Δεν είναι συμμορία το Υπερταμείο, είναι κρατικός οργανισμός. Μέχρι να κλείσει η συνεδρίαση πρέπει να μας πείτε την αμοιβή σας».

Η κ. Αικατερινάρη ανέφερε ότι η η αμοιβή της είναι παρόμοια με εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΧΣ. Ωστόσο όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της επιτροπής επέμειναν τα δύο στελέχη να αποκαλύψουν τις αμοιβές τους. Κατόπιν των πιέσεων ο κ.Διαμαντοπουλος είπε ότι η αμοιβή του είναι 75.000 το χρόνο μεικτά συν κάποιες αμοιβές από συμβούλια.

Την αμοιβή της αποκάλυψε και η διευθύνουσα σύμβουλος Ράνια Αικατερινάρη η οποία είναι 270.000 ευρώ το χρόνο μεικτά. iefimerida loading…

