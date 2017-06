Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Η ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία SciFy ανέπτυξε τη νέα δωρεάν εφαρμογή DiAnoia (Δι’Ανοια). Η εφαρμογή απευθύνεται σε φροντιστές ατόμων με άνοια, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας πληθώρα γνώσεων και απλές τεχνικές μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων.



Παράλληλα, η εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη για φορητές συσκευές Android (smarphones και tablets), είναι χρήσιμη για την εξάσκηση των νοητικών δεξιοτήτων των ανθρώπων που έχουν είτε ήπια γνωστική διαταραχή με σημαντικά ελλείμματα, είτε αρχόμενη άνοια. Η εφαρμογή επιτρέπει στους συγγενείς και στους λοιπούς φροντιστές των ατόμων με άνοια να μάθουν και να εφαρμόσουν απλές μη φαρμακευτικές τεχνικές στα άτομα που φροντίζουν είτε κατ’ οίκον είτε σε δομές μη εξειδικευμένες στην άνοια, όπως τα ΚΑΠΗ. Η Δι’Ανοια προσφέρει νοητικές ασκήσεις έτοιμες για χρήση από τους ίδιους τους ασθενείς και προτείνει δραστηριότητες που μπορούν οι φροντιστές να κάνουν μαζί με τους ασθενείς. Η εφαρμογή περιγράφει αναλυτικά τις παρεμβάσεις, δίνει σαφείς οδηγίες, παραδείγματα, εκτυπώσιμο υλικό και βίντεο. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που αναπτύσσεται μία τέτοια εφαρμογή για να διαχύσει πολύτιμες γνώσεις, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η λειτουργικότητα των ανθρώπων με άνοια. Ο κώδικας της εφαρμογής, η οποία σχεδιάσθηκε με την επιστημονική επιμέλεια της Εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών, είναι ελεύθερα διαθέσιμος στο GitHub, ώστε όσοι θέλουν, να μπορούν να τον εξελίξουν περαιτέρω.



Το έργο Δι’άνοια υλοποιείται από τη SciFY στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη φιλανθρωπική οργάνωση Hellenic Hope και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η Δι’Ανοια εντάσσεται στο σχεδιασμό της SciFY για μία συνολική παρέμβαση στο χώρο της άνοιας, με τη δημιουργία και άλλων σχετικών «εργαλείων» στο μέλλον. Μπορεί κανείς να «κατεβάσει» χωρίς κόστος την εφαρμογή στα ελληνικά από τη διεύθυνση:

