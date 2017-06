Ιούνιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Παρασκευή 30/6 18:00΄ – 20:30 Super Test στην περιοχή «Αχίλλης» Σάββατο 1/7 09:00΄ Έναρξη αγώνα 1ης ημέρας από την περιοχή «Αχίλλης» Γρεβενών. Ειδικές Διαδρομές Motocross & Enduro Περιοχή Πατώματα Γρεβενών 4ο χλμ Γρεβενών – Καλαμπάκας (νότιος κόμβος Εγνατίας) Ειδική διαδρομή ExtremeTest Γέφυρα Βενέτικου – Ελευθεροχωρίου 9ο χλμ Γρεβενών – Καλαμπάκας Κυριακή 2/7 09:00΄ Έναρξη αγώνα 2ης ημέρας από την περιοχή «Αχίλλης» Γρεβενών. Ειδικές Διαδρομές Motocross & Enduro Περιοχή Πατώματα Γρεβενών 4ο χλμ Γρεβενών – Καλαμπάκας Ειδική διαδρομή ExtremeTest Γέφυρα Βενέτικου – Ελευθεροχωρίου 9ο χλμ Γρεβενών – Καλαμπάκας 18:00΄Απονομές νικητών στην περιοχή «Αχίλλης» http://www.enduro–abc.com – http://endurogp.org – http://ewc.gr Με εκτίμηση, Για την ΑΜΟΤΟΕ Ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Σιούλης (Τηλ.: 6932 302635)

