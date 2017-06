Ιούνιος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 τα μέλη και οι φίλοι της «ΕΛΠΙΔΑΣ» θα συναντηθούμε στη «ΜΑΡΜΙΤΑ» στο Μεγάλο Σειρήνι, σε εκδήλωση αποχαιρετισμού λόγω διακοπών. Θα ενημερωθούμε για την πορεία της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και θα ανταλλάξουμε απόψεις για τη βελτίωση της πορείας της. Θα περάσουμε μαζί ένα χαλαρό βράδυ με καφέ, ποτό ή φαγητό κατά βούληση. Ο Σύλλογος θα προσφέρει τα καθιερωμένα «πισία». Και δεν ξεχνούμε ότι η «ΕΛΠΙΔΑ» δεν κάνει διακοπές. Δίνει πάντα το παρόν όπου χρειάζεται, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Ώρα αναχώρησης : 7.30 μ.μ. από Ωρολόγι στην Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενών.

Τιμή συμμετοχής: 5 Ευρώ

Όσοι επιθυμούν μετακινούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητα. Με εκτίμηση, Το Δ.Σ. της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

