Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Με το πέρασμα των χρόνων τα μαλλιά αρχίζουν να χάνουν σταδιακά το πλούσιο και λαμπερό τους χρώμα και τη θέση του καστανού ή μαύρου παίρνουν οι λευκές ή γκρίζες τρίχες.



Γιατί συμβαίνει αυτό; Ανάμεσα στους παράγοντες που τα επηρεάζουν είναι τα γονίδια, αλλά είναι πιθανό να έχουν σχέση με την υγεία, την ηλικία, ακόμα και με το περιβάλλον. Παρά το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια τα γκρίζα μαλλιά αποτελούν πια ένδειξη γοητείας και σοφίας, γίνονται η δύναμη και η πηγή αυτοπεποίθησης κάθε γυναίκας και κάθε άντρα, υπάρχουν κι εκείνοι που θεωρούν αυτήν την κατά τα άλλα φυσική εξέλιξη των μαλλιών, αντιαισθητική, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις. Στην περίπτωση που ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, διαβάστε τι πρέπει να κάνετε για να τα αγαπήσετε και να τα «αγκαλιάσετε» μόλις σας εμφανιστούν. Η Νίκι ΛΙ, hair colorist, από το Λος Αντζελες προτείνει αρχικά να χρησιμοποιήσετε oil-based βαφή μαλλιών, η οποία χάρη στην ενυδατική της φόρμουλα θα προσθέσει λάμψη στα γκρίζα μαλλιά και θα κάνει το χρώμα πιο όμορφο από ποτέ. Ακόμη, συστήνει να χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα σαμπουάν που «κλειδώνει» το χρώμα και να τα ενυδατώνετε τακτικά. Πριν κάνετε στεγνώσετε τα μαλλιά σας, η ειδικός προτείνει να ψεκάσετε ένα ελαφρύ spray για styling.



Επίσης, ενώ οι περισσότερες γυναίκες τρέχουν με μανία να κόψουν τα μαλλιά τους, όταν μεγαλώνουν και ειδικά μετά τα τριάντα, θα πρέπει να ξεχάσετε το ψαλίδι αν έχετε εντοπίσει γκρίζες τρίχες. Προτιμήστε κούρεμα σε ίσια γραμμή και αποφύγετε το φιλάρισμα. Τέλος, αν θέλετε να περιορίσετε την εμφάνισή τους, δώστε βάση στις τροφές που καταναλώνετε και πιο συγκεκριμένα στα θρεπτικά τους συστατικά. Φροντίστε, ώστε η πρόσληψη των βιταμινών Β-12, Β-9, χαλκού και σιδήρου να είναι επαρκής. bovary loading…

